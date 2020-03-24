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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Постояльцев пересчитают

В Сочи из-за коронавируса отелям пришлось изменить весенние планы
Текст: Ирина Белова
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Для гостиниц Кубани из-за коронавируса разработали ряд ограничений. Соответствующий приказ подписала министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева. Прежде всего санаториям и отелям до 1 мая 2020 года рекомендовано ограничить единовременное пребывание в местах общественного питания, конференц-залах и других зонах общего пользования свыше ста постояльцев. Конечно, советуют соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.
Эпидемиологическая обстановка в Сочи сегодня спокойная. Но и в нем можно встретить людей в масках. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Эпидемиологическая обстановка в Сочи сегодня спокойная. Но и в нем можно встретить людей в масках. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Эпидемиологическая обстановка в Сочи сегодня спокойная. Но и в нем можно встретить людей в масках. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Один из трех горных курортов Сочи в связи с угрозой распространения коронавируса до 1 мая приостановил бронирование номеров в своих отелях. При этом кататься можно на всех. Горнолыжные трассы на склонах "Альпика" и "Лаура" планируют закрыть 31 марта. Остальные два горных курорта работают в обычном режиме. По опыту прошлых лет горнолыжный сезон продолжится до середины апреля.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Несмотря на отмену массовых мероприятий, в Красной Поляне сейчас многолюдно. Количество бронирований на длительный период проживания в отелях, расположенных в горном кластере, увеличилось на 15 процентов. Среди гостей в основном жители Краснодарского края и Московской области - их более 40 процентов от общего числа туристов.Тем не менее, как отмечают отельеры, в горном кластере туристов сейчас на 30 процентов меньше, чем в прошлом году.

- Из-за коронавируса отменился MICE-сегмент - размещение корпоративных клиентов и деловых партнеров, которые приезжают к нам с семинарами, тренингами и лекциями, - рассказали "РГ" в пресс-службе сочинских горных курортов. - Остались только индивидуальные бронирования - частные и от турагентств.

Санаториям и отелям до 1 мая 2020 года рекомендовано ограничить единовременное пребывание в зонах общего пользования свыше ста постояльцев

И, конечно же, снижение числа гостей происходит из-за закрытия границ и отмены многих зарубежных авиарейсов. По информации пресс-службы аэропорта Сочи, до конца марта планируется отмена примерно 150 международных рейсов. В Ереван, Дубай и Тель-Авив перелеты из Сочи выполняются в рамках расписания регулярных рейсов.

Количество российских авиарейсов же остается без изменений.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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По словам руководителя сочинского турагентства Дмитрия Богданова, санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте - спокойная.

- Самолеты прилетают заполненными, - отметил он. - Как следствие, всегда много гостей в санаториях и пансионатах с лечением. Ну а в отелях - примерно так же, как и обычно в это время года: в одних гостей больше, в других - чуть меньше.

Кстати, в Сочи из-за коронавируса до 25 апреля отменили морские круизы в Крым на пассажирском девятипалубном теплоходе "Князь Владимир".

Напомним, в Краснодарском крае выявлены пять случаев заражения коронавирусом.

Ирина Белова, "Российская газета", Краснодарский край

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