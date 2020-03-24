В Волгограде жировая пробка закупорила канализацию

В Волгограде образовался канализационный засор во дворе жилых домов Центрального района, сообщает пресс-служба компании "Концессии водоснабжения".

Сантехники устранили пробку. Причиной затора стали массивные жировые отложения. Вероятно, проблема возникла из-за предприятия общепита, которое сливало кулинарный жир в систему. Вместе с неразлагающимися предметами личной гигиены и бытовым мусором он образует плотную массу.

Для прочистки труб концессионеры используют каналопромывочные машины. Но оборудование не всегда справляется. Чаще всего слесарям приходится спускаться в канализацию именно возле кафе и ресторанов. В 2019 году подобный засор произошел на улице Комсомольская, тогда бригадам даже пришлось вскрывать асфальтобетонное покрытие.

За первые два месяца этого года аварийные службы устранили в Волгограде 1659 заторов. Но по сравнению с предшествующим годом есть положительная динамика. Тогда аналогичных случаев набралось более двух тысяч.