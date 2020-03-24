Новая плотина поможет обеспечить водой Волго-Ахтубинскую пойму

В Волгоградской области возводят плотину, которая позволит поднять уровень воды в системе Каширинского водного тракта. В прошлом году в Волго-Ахтубинской пойме вели экологическую реабилитацию 22 водоемов, девять из них полностью расчистили. Построили девять водопропускных сооружений. На все мероприятия потратили 850 миллионов рублей.

В этом году начнут строить 30 гидротехнических комплексов. Углубление дна и удаление растительности "прописали" для 31 озера и речушки.

Отметим, что реализация проекта рассчитана до 2024 года. За это время в Волгоградской области должны расчистить 93 водных объекта и сделать 72 водопропускных сооружения. На эти цели выделяют 25 миллиардов рублей из федерального бюджета. Слово "оздоровление" в названии проекта не случайно. Здесь прямая аналогия с человеческим организмом - особенно хорошо это заметно на примере Волго-Ахтубинской поймы. Вода из Волги попадает в ее левый рукав, Ахтубу, а из той - уже в ерики всего природного парка. Если в кровеносной системе образуется тромб, это может привести к печальным последствиям. Из-за маловодья на речушках появились своеобразные пробки: русла затянуло илом и мусором, произошло заболачивание. Там, где была водная гладь, колышутся стебли сорной травы. Поэтому и необходимо сначала все расчистить, иначе спасительная вода просто не пробьется в дальние уголки.

- Емкость Каширинского тракта увеличится. Это мероприятие планируется завершить в 2020 году. Мы улучшаем обводнение прилегающих территорий. Поблизости проживают две с половиной тысячи жителей, - говорит заместитель начальника отдела водного хозяйства облкомприроды Александр Жихарев. - В озерах и ериках будет больше влаги, что позволит сохранить биоразнообразие поймы. Уровень воды поднимется на полтора метра на протяжении 60 километров, от Ахтубы до плотины.

Плотина на Старом Каширине позволит создать небольшое водохранилище. На дне проложат три стальные трубы, через которые вода пойдет дальше. На трубы установят затворы, которые будут регулировать поток. Возведение этого гидротехнического сооружения обойдется в 160 миллионов рублей.

- Мы углубляем русло речки, чтобы впоследствии укрепить его камнем и щебнем выше и ниже плотины. Все это нужно, чтоб при большом паводке берег не размывало. Нам потребуется около семи с половиной тысяч кубов материалов. Завезли уже две с половиной тысячи кубометров бутового камня, - рассказал начальник участка Юрий Петров.

Гарантия на объект - пять лет. Глубина увеличится в два раза, с трех до шести метров. Каширин питает множество более мелких ериков, ответвляющихся от него. Изменения почувствует не только природа, но и местное население.

- Работы продолжаются с прошлого года, но надобность в объекте возникла не сегодня. Строительство плотины венчает собой большой этап. До этого мы чистили ерики и озера. Теперь вода доходит до Каширинского тракта, - объяснил руководитель Дирекции водохозяйственного строительства Михаил Ситников. - Из-за обмеления у нас пропадала рыба. Плотина будет держать воду на протяжении всего тракта.