Власти Крыма подпишут договор о минимизации наценок с торговыми сетями

Правительство Крыма подпишет с торговыми сетями республики меморандум о минимизации наценки на социально значимые продукты. Об этом на ежедневном заседании "антикоронавирусного" штаба заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, сегодня состоится совещание с представителями торговых розничных сетей.

- В итоге будет подписан меморандум о минимизации торговой наценки на социально значимые продукты питания, - пояснил Гоцанюк. - Такая договоренность есть. Минсельхоз и Минпром Крыма разработали порядок реагирования на необоснованное повышение цен на продукты.

Сейчас в Крыму совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы ведется ежедневный мониторинг цен на продукты.

- Предусмотрено наложение штрафов за недобросовестное предпринимательство вплоть до принудительного прекращения работы, - пояснил Гоцанюк.

Ранее вице-премьер Совмина РК Игорь Михайличенко призвал глав муниципалитетов усилить контроль за ценами на социально значимые продукты, поскольку во многих магазинах зафиксированы факты искусственного завышения цен. Например, на Центральном рынке Симферополя гречку на развес начали продавать по 100 рублей за килограмм. Также зафиксирован рост цен на 15-20 процентов на крупы, овощи и яйцо куриное, что связано с увеличением оптово-отпускных цен поставщиков.

В Бахчисарайском, Ленинском, Первомайском, Раздольненском, Джанкойском районах, Евпатории и Симферополе подорожала гречка. В Ленинском, Советском, Раздольненском районах и Симферополе - сахар-песок. В Бахчисарайском районе и Симферополе - мука пшеничная, в Бахчисарайском и Раздольненском районах, Евпатории - рис. Диапазон цен на рынках на крупу гречневую составил от 40 до 80 рублей за килограмм, на сахар-песок - от 25 до 45 рублей, на муку пшеничную - от 25 до 60 рублей, на крупу рисовую - от 35 до 80 рублей за килограмм.