Волгоградская промышленность приготовилась работать в новых условиях

Волгоградские предприятия должны перейти к более тесным кооперационным связям внутри региона и Южного федерального округа. Такой посыл прозвучал на расширенном заседании Совета по развитию промышленности области. Ведь в условиях коронавирусной пандемии международное сотрудничество значительно сократилось.

- Очень важно, чтобы, несмотря на существующие сложности, все наши предприятия продолжили выполнять свои производственные программы, договоры на поставку продукции и услуг, исправно выплачивать заработную плату, формировать доходную часть бюджета, - отметил губернатор Андрей Бочаров. - Отдельно обращаю внимание: сегодня можно и нужно использовать гибкие формы занятости людей - где-то сокращенный день, где-то удаленную работу. Мы надеемся на лучшее, но готовимся ко всем вариантам развития ситуации. Считать, что нас это не коснется - неправильно. Поэтому нам нужно продумать меры по организации работы непрерывных производств, а именно: доставку сотрудников на работу и обратно, контроль состояния здоровья, организацию питания, применение дополнительных мер поддержки.

Ряд производителей уже столкнулся с проблемами при взаимодействиях с иностранными партнерами. Однако крупным предприятиям предложили активнее взаимодействовать с малым и средним бизнесом, в котором занято 240 тысяч жителей области. Руководители заводов поддержали этот подход.

- Сложное время - это время дополнительных возможностей для предприимчивых людей. У нас появляется дополнительная возможность усилить кооперационные связи, подготовить предложения и наладить выпуск новых видов продукции, - добавил Бочаров.

Второй год подряд объем промышленного производства в регионе превысил триллион рублей. В 2019 году было 75 миллиардов инвестиционных вложений, что на 14 процентов превышает показатель 2018-го. За это время ввели в строй 15 новых предприятий и производственных участков. В консолидированном бюджете области 40 процентов - это вклад индустрии. И каждый второй рубль в социальных проектах идет от промышленности.

С 16 марта в регионе действует режим повышенной готовности. Реализуемые меры доказали свою эффективность и позволили выявить первый случай заражения. Круглосуточно работает оперативный штаб под руководством губернатора. По информации пресс-службы администрации области, на сегодня запасов сырья для производств достаточно. На крупных предприятиях созданы собственные оперативные штабы.