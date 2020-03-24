В Челябинской области число условно зараженных COVID-19 выросло до семи

Еще два условно положительных результата на коронавирус получены в Челябинской области сегодня утром. По данным минздрава, заболел мужчина, вернувшийся из Великобритании, и женщина, побывавшая в Чехии. Таким образом общее число условно зараженных достигло семи человек, сообщила во вторник первый вице-губернатор Ирина Гехт.

- У нас нет пока подтверждения диагнозов из центра вирусологии и биотехнологии Новосибирска по отправленным ранее четырем анализам челябинцев. Мы это связываем с большой загруженностью - вчера были выданы результаты по Москве (плюс 71 заболевший), - пояснила Ирина Гехт. - Так что пока у нас один официально подтвержденный случай заражения в Миассе, четыре условно подтвержденные случая в Челябинске, о которых мы говорили вчера, и еще два на сегодняшнее утро.

Мужчина, вернувшийся из Великобритании, как и женщина, прибывшая из Чехии, ушли на самоизоляцию добровольно. После появления симптомов заболевания - температуры, кашля и насморка, они госпитализированы. Как отметили Ирина Гехт, ввиду добросовестности этих граждан, у них не зафиксировано контактов. Сейчас оба находятся под наблюдением врачей, заболевание протекает в легкой форме, совпадающей по симптоматике с ОРВИ.

- Надеюсь, что через две недели они благополучно будут выписаны из больницы. Их семьи находятся на самоизоляции, из дома люди не выходили, поэтому ситуации по ним абсолютно контролируемая, - подытожила Ирина Гехт.

В минздраве напоминают, что на территории региона действуют ограничения на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с числом участников более 50 человек. Вузы и школы переходят на дистанционное обучение.

На телефон круглосуточной горячей линии по вопросам коронавируса 8 (351) 240-15-16- за ночь поступило 844 звонка от граждан.

Все списки прибывших из-за границы людей, которые находятся на карантине, переданы в ГУ МВД по области для контроля за соблюдением режима самоизоляции. За последние сутки их число увеличилось почти на тысячу человек.

Всем возвращающимся из-за границы напоминают о том, что им необходимо зарегистрироваться и оформить больничный лист. У тех, кто не чувствуют симптомов заболевания, анализ будет взят на десятый день, после завершения инкубационного периода.