Двух сбежавших из карантина в Сочи ищут на Среднем Урале

Двух мужчин, которые вернулись из зарубежных поездок в Сочи и сбежали из-под карантина по коронавирусу, разыскивают в Свердловской области. Эту информацию агентству РИА Новости подтвердил региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, которые получены от краснодарских коллег, беглецы отказались сдать тесты для проверки на COVID-19 и улетели в Екатеринбург.

"Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции", - сообщили в оперативном штабе региона по профилактике коронавирусной инфекции.

Напомним, по данным на 24 марта за прошедшие сутки лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области проверила 515 проб. Медики обследовали 281 человек. В общей сложности с первого февраля проведено 8 185 исследований и обследовано 5 107 человек.

"На территории региона зарегистрировано девять подтвержденных случаев COVID-19. Все случаи - завозные", - рапортует штаб.