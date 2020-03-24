Еще у четверых свердловчан подтвердили коронавирус

Научный центр "Вектор" в Новосибирске подтвердил коронавирусную инфекцию еще у четверых свердловчан. "Все случаи заражения Covid-19 в регионе - завозные", - докладывает оперативный штаб региона.

Итого, на Среднем Урале к этому часу - 13 лабораторно доказанных случаев заражения. Заболевшие, как во всех ранее выявленных случаях, прибыли из Европы, они госпитализированы в сороковую больницу Екатеринбурга. Поскольку они находились в изоляции, их контакты были сильно ограничены. Лица из близкого круга госпитализированы и обследованы, за прочими наблюдают медики.

Как ранее писала "РГ", Центр гигиены и эпидемиологии в Екатеринбурге обрабатывает до 700 проб в сутки. Чтобы изучить все анализы по системе, разработанной новосибирским научным центром, специалисты трудятся круглосуточно: в три смены по шесть часов.

Сюда же поступают пробы людей с пневмонией и острыми респираторными заболеваниями. Во всех пробах проверяют наличие Covid-19, и если он оказывается положительным, отправляют в Новосибирск, где выносят уже окончательный "вердикт".