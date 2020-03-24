На Ямале школьников на карантине подготовят к ЕГЭ лучшие учителя

Главный вопрос, который волнует сейчас родителей выпускников: как качественно подготовиться к ЕГЭ во время пандемии коронавируса. В регионах Крайнего Севера, где дети часто вынуждены неделями учиться в режиме онлайн из-за морозов, уже накоплен богатый опыт дистанционного обучения. Так, пандемия не застала врасплох жителей Ямала.

Заниматься подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ в регионе будут лучшие педагоги, те, чьи выпускники раньше набрали больше всего баллов на экзаменах. И пусть обучение в условиях карантина пройдет в дистанционном режиме, уроки самых опытных и знающих педагогов должны дать хороший результат.

Кроме того, в ходе недавнего заседания оперативного штаба по предотвращению коронавируса было в деталях просчитано, как на Ямале организуют онлайн обучение детей со 2 апреля, когда закончатся каникулы.

Как отметили в департаменте образования ЯНАО, весь процесс будет проходить по отработанной схеме, как это случается в морозы, когда школьники массово переходят на дистанционное обучение. Педагоги будут записывать видео уроков и размещать в соцсетях, в группах своих классов. Контролировать знания будут с помощью онлайн-систем, например, google-таблиц, тестирования и прямых эфиров. Для получения дополнительных знаний можно использовать федеральные образовательные платформы. Для школьников из многодетных семей уже выделили 1100 комплектов гаджетов, состоящих из ноутбука, микрофона и наушников.