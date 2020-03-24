На кого из родственников выгоднее оформить отпуск по уходу за ребенком

У Александра Юрьевича родился долгожданный внук. Одна загвоздка: дочка Полина учится в вузе на последнем курсе, и прерывать занятия не время. Недолго думая, на семейном совете решили, что в декретный отпуск пойдет дедушка. Он работает в одной из коммерческих фирм, руководство не против. Да и отпускные по уходу за ребенком в 40 процентов от зарплаты деда принесут в семейный бюджет куда больший вклад. Продумали график кормления малыша (Полина учится недалеко от дома) и отправили деда в декрет. Со своими обязанностями мамы и папы он вполне справляется.

Оформление отпуска по уходу за ребенком на ближайших родственников давно уже не экзотика, отмечают в органах соцстраха. Кого разумнее отправить в декретный каждая семья решает индивидуально, благо закон это позволяет.

В Фонде социального страхования Свердловской области рассказали, что в среднем за год оформляют отпуск по уходу за ребенком вместо своих детей порядка 50-55 бабушек и дедушек. Дедов в декрете, конечно, меньше, но за последние десять лет отмечено уже 20 таких случаев. То есть в среднем по два мужчины за год в регионе отправляются помогать поднимать внуков в первые годы жизни. Конечно, если брать в процентном соотношении и сравнивать с классической схемой декрета, когда в отпуск по уходу за ребенком уходит мама, то эти данные не составят и одного процента. Но это, пожалуй, и правильно. Чем больше времени ребенок проводит с мамой, тем лучше. Другое дело, не всегда это получается.

- В нашей семье дочка сидела с малышом полгода, а потом оформили отпуск на меня, - рассказывает Наталья Семеновна, работающая в одной из государственных структур. - У нее зарплата выше, чем у меня, и всей семье было выгодно, чтобы она пораньше вышла на работу.

Как отмечают в органах соцстраха, предположения о том, что больше декретов на бабушек и дедушек начнут оформлять после повышения пенсионного возраста, пока не оправдались. По крайней мере, пока явного всплеска не отмечается. При этом давно уже вошло в практику, когда отцы уходят в декретный отпуск вместо женщин, когда для семьи это представляется более целесообразным. Более того, некоторые папы поступают так уже по второму разу. По статистике около двух процентов мужчин оформляют отпуск по уходу за ребенком вместо матери малыша.

Закон позволяет сделать это любому из ближайших работающих родственников - отца, бабушку или дедушку. Этим же правом обладают опекуны, усыновители, и даже дяди или тети. При этом трудовой стаж не прерывается, а пенсионные баллы исправно начисляются.

Как оформить "декретный" на бабушку или дедушку

Если дед и бабушка работают, для них действуют все те же правила, что и для матери малыша. На период декретного отпуска любой из них в течение полутора лет будет иметь право на пособие в размере 40 процентов от среднего дохода за два года, предшествующих году перед отпуском. Для оформления пособия по месту работы нужно предоставить следующий пакет документов:

- Заявление на отпуск.

- Свидетельство о рождении ребенка.

- Если бабушка или дедушка в течение двух лет, предшествующих отпуску, работали в другом месте, то нужно будет предоставить справку о полученных там доходах.

- Документ, подтверждающий родственную связь с ребенком. Как правило, это свидетельство о рождении собственного сына или дочери, то есть отца или матери малыша.

- Документы, подтверждающие, что и отец, и мать ребенка не оформили такой отпуск и не получают пособие.

Можно ли оформить декрет на бабушку, если она неработающая пенсионерка? Как отмечают в органах соцстраха, это можно сделать только в исключительных случаях. Когда родители ее внука пропали без вести, лишены родительских прав или находятся в тюремном заключении.

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Как в других странах?

США

В Штатах крупные компании сами вправе решать, предоставлять отпуск по уходу за ребенком для своих сотрудников или нет. Например, Facebook предоставляет своим сотрудникам четыре месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. В декабре 2017 года этим правом воспользовался и основатель компании Марк Цукерберг. Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком также предоставляют другие крупные компании: Google (до 22 двух недель для женщин, до семи - для мужчин).

Исландия

После рождения ребенка в Исландии каждый родитель получает по три месяца оплачиваемого отпуска, который они не могут передать друг другу. В их распоряжении также остаются еще три месяца - их они могут поделить между собой на свое усмотрение.

Швеция

Законодательство Швеции считается самым "щедрым" и равноправным с точки зрения декретного отпуска. Там родители получают 480 дней оплачиваемого отпуска, которые рекомендуют делить поровну между родителями. Но как минимум 90 дней должен взять отец ребенка.