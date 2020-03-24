На Урале бизнес, пострадавший от пандемии, получит заключения о форс-мажоре

Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) выдаст юридически значимые документы о наступлении форс-мажорных обстоятельств компаниям, которые реально пострадали от пандемии коронавируса и не могут исполнять обязательства перед партнерами и клиентами.

По оценке ТПП РФ, по всей стране под угрозой разорения может попасть около трех миллионов предпринимателей. Сколько пострадает на территории Свердловской области, пока сказать сложно: за день в УТПП подано 7 заявок на получение заключения о форс-мажоре, тогда как в соседнем Пермском крае - 20.

- Мы не пессимисты, но понимаем, что размах пандемии в совокупности с экономическим кризисом уже такой, что нет ни одной отрасли, которой это не коснулось. Пострадают практически все, только удар будет разным. Для кого-то он будет выражаться в деньгах, для кого-то - в реорганизации структуры предприятий. Не исключено, что придется оптимизировать численность персонала, - прогнозирует Андрей Беседин, президент УТПП. - Государство предоставило системе ТПП право выдавать заключения о наступлении форс-мажора: все региональные палаты будет это делать там, где положение бизнеса действительно ухудшилось. По сути, выходим на "боевое дежурство". Думаю, заявлений будет много, но мы к этому готовы. Члены палаты хорошо знают об этом инструменте, сейчас мы готовы помогать и "бизнесменам-одиночкам", которые не являются членами региональных ТПП и отраслевых союзов.

При этом надо понимать, что не все издержки получится списать на форс-мажор.Недостаточно просто заявить, что бизнес пострадал: чтобы подтвердить наступление обстоятельств непреодолимой силы, анализируется вся совокупность факторов, условия конкретного договора и конкретные обстоятельства. При этом форс- мажор не освобождает компании от исполнения обязательств, он лишь дает возможность пересмотреть существенные условия контрактов.

На Урале довольно большой опыт выдачи заключений: предприятия их получали и раньше, например, при вводе санкций. Дела в палате обещают разбирать быстро.

- В частности, сейчас я рассматриваю одно заявление, где пострадало региональное предприятие. Оно находится в середине производственной цепочки: получает продукцию из Китая, доукомплектовывает российской и дальше отправляет конечному потребителю. Получается, что валюта за рубеж ушла, а товар в пределах обозначенного в контракте периода не вернулся, так как в конкретной провинции КНР введен режим карантина. Теперь к нашим предпринимателям предъявляют претензии как мегарегулятор, так и конечный потребитель, перечисливший аванс. 100 процентов форс-мажор, - поясняет Андрей Беседин.

На вопрос, как долго бизнес будет оправляться от последствий пандемии, эксперт выразил надежду, что восстановление экономики произойдет быстро.

- У нас не просто иммунитет на кризисы, а даже наработан определенный алгоритм действий. У многих в памяти 2008 и 2014-2015 годы. Знаю, что многие компании готовят ресурсы, чтобы, как только пандемия и связанные с ней ограничения пойдут на спад, наверстать упущенное до конца года, - заверил президент УТПП.

Кстати

Уральский ГУ Банка России опросил предприятия Свердловской области в сфере воздушного транспорта, машиностроения, туризма, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, металлических изделий и выяснил, что у 42 процентов возникли проблемы из-за вспышки коронавирусной инфекции. Большая часть из них - авиаперевозчики и игроки туриндустрии. 59 процентов респондентов признались, что столкнулись с перебоями в поставках продукции, у 41 процента отменяли заказы, а 18 процентов заметили рост цен на комплектующие. При этом больше 70 процентов компаний надеются, что в ближайшие три месяца эпидемия перестанет негативно влиять на их работу. Некоторые участники опроса прогнозируют повышение цен на продукцию, поскольку придется искать других поставщиков.