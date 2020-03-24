На Урале бизнес, пострадавший от пандемии, получит заключения о форс-мажоре

Новости

В Приморье потенциальных больных COVID-19 выявят группы розыска 08:10
В Киргизии в связи с коронавирусом вводится чрезвычайное положение 08:08
Автодома в России набирают популярность 08:07
Первые лесные пожары зафиксировали в Хабаровском крае и Забайкалье 08:03
В соседней с Приамурьем провинции КНР не выявлено новых больных COVID-19 07:55
Глава UFC нашел место, где пройдет бой Нурмагомедов - Фергюсон 07:53
На Сахалине открыли пункты проверки на коронавирус 07:52
Хабаровский край отменил рейсы в Японию 07:51
Мадуро сообщил о росте числа заразившихся коронавирусом в Венесуэле 07:45
Задержанный ФСБ на Сахалине студент был ранее отчислен из техникума 07:38
Кардиолог назвал семь худших продуктов для сердца 07:30
Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020 07:25
Антонов призвал HRW не дезинформировать о ситуации с коронавирусом в РФ 06:27
В Бразилии участились случаи ограбления больниц 05:55
В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило 1,8 тысячи 05:37
В Китае выздоровели более 90 процентов заразившихся COVID-19 05:32
В Магадане женщина встала на защиту мужа, насиловавшего ее дочь 05:25
В Приамурье за соблюдением режима самоизоляции проследят студенты 04:57
Попова: У переболевших COVID-19 вырабатывается иммунитет 04:54
На Сахалине детский омбудсмен займется задержанными ФСБ студентами 04:06
Тест Меланьи Трамп на коронавирус оказался отрицательным 03:58
В Охотском море на рыболовецком судне произошел пожар 03:45
В Приморье создатель фейка о коронавирусе извинился перед жителями 03:34
Все туристы на Кубе попали в карантин 03:22
Находящихся на Кубе россиян попросили срочно покинуть остров 02:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
24.03.2020 08:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале бизнес, пострадавший от пандемии, получит заключения о форс-мажоре

Текст: Наталия Швабауэр
Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) выдаст юридически значимые документы о наступлении форс-мажорных обстоятельств компаниям, которые реально пострадали от пандемии коронавируса и не могут исполнять обязательства перед партнерами и клиентами.

По оценке ТПП РФ, по всей стране под угрозой разорения может попасть около трех миллионов предпринимателей. Сколько пострадает на территории Свердловской области, пока сказать сложно: за день в УТПП подано 7 заявок на получение заключения о форс-мажоре, тогда как в соседнем Пермском крае - 20.

- Мы не пессимисты, но понимаем, что размах пандемии в совокупности с экономическим кризисом уже такой, что нет ни одной отрасли, которой это не коснулось. Пострадают практически все, только удар будет разным. Для кого-то он будет выражаться в деньгах, для кого-то - в реорганизации структуры предприятий. Не исключено, что придется оптимизировать численность персонала, - прогнозирует Андрей Беседин, президент УТПП. - Государство предоставило системе ТПП право выдавать заключения о наступлении форс-мажора: все региональные палаты будет это делать там, где положение бизнеса действительно ухудшилось. По сути, выходим на "боевое дежурство". Думаю, заявлений будет много, но мы к этому готовы. Члены палаты хорошо знают об этом инструменте, сейчас мы готовы помогать и "бизнесменам-одиночкам", которые не являются членами региональных ТПП и отраслевых союзов.

Фото: istock
Как выжить на работе в эпоху коронавируса - 12 советов Минтруда

При этом надо понимать, что не все издержки получится списать на форс-мажор.Недостаточно просто заявить, что бизнес пострадал: чтобы подтвердить наступление обстоятельств непреодолимой силы, анализируется вся совокупность факторов, условия конкретного договора и конкретные обстоятельства. При этом форс- мажор не освобождает компании от исполнения обязательств, он лишь дает возможность пересмотреть существенные условия контрактов.

На Урале довольно большой опыт выдачи заключений: предприятия их получали и раньше, например, при вводе санкций. Дела в палате обещают разбирать быстро.

- В частности, сейчас я рассматриваю одно заявление, где пострадало региональное предприятие. Оно находится в середине производственной цепочки: получает продукцию из Китая, доукомплектовывает российской и дальше отправляет конечному потребителю. Получается, что валюта за рубеж ушла, а товар в пределах обозначенного в контракте периода не вернулся, так как в конкретной провинции КНР введен режим карантина. Теперь к нашим предпринимателям предъявляют претензии как мегарегулятор, так и конечный потребитель, перечисливший аванс. 100 процентов форс-мажор, - поясняет Андрей Беседин.

На вопрос, как долго бизнес будет оправляться от последствий пандемии, эксперт выразил надежду, что восстановление экономики произойдет быстро.

- У нас не просто иммунитет на кризисы, а даже наработан определенный алгоритм действий. У многих в памяти 2008 и 2014-2015 годы. Знаю, что многие компании готовят ресурсы, чтобы, как только пандемия и связанные с ней ограничения пойдут на спад, наверстать упущенное до конца года, - заверил президент УТПП.

Кстати

Уральский ГУ Банка России опросил предприятия Свердловской области в сфере воздушного транспорта, машиностроения, туризма, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов, металлических изделий и выяснил, что у 42 процентов возникли проблемы из-за вспышки коронавирусной инфекции. Большая часть из них - авиаперевозчики и игроки туриндустрии. 59 процентов респондентов признались, что столкнулись с перебоями в поставках продукции, у 41 процента отменяли заказы, а 18 процентов заметили рост цен на комплектующие. При этом больше 70 процентов компаний надеются, что в ближайшие три месяца эпидемия перестанет негативно влиять на их работу. Некоторые участники опроса прогнозируют повышение цен на продукцию, поскольку придется искать других поставщиков.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Бизнес Крупные компании Экономика ВЭД Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Доктор Рошаль назвал борьбу с коронавирусом репетицией биологической войны
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента