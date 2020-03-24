Екатеринбурженке Людмиле Новоструевой 85 лет. Она ходит с трудом, но при помощи костылей сумела добраться до редакции "Российской газеты". Угостила журналистов конфетами из кулечка, показала трогательный сборник собственных стихов (тираж 500 экземпляров, издала на свои деньги) и попросила разобраться с размером пенсии. Пожаловалась, что не получает положенную ей к "денежному довольствию" надбавку - для пенсионеров, достигших 80 лет.

- Сейчас моя пенсия - 21 тысяча с хвостиком. Как выяснить, почему у меня нет надбавки, ведь с 80 лет индексация происходит автоматически? - спрашивает Людмила Ивановна.

Несколько лет назад ей присвоили первую группу инвалидности. Пенсионерка слышала, что это также влияет на сумму ежемесячного пособия. С ходу ответить на вопрос ветерана мы не смогли и отправили запрос в Пенсионный фонд Свердловской области.

С ответом ведомство явно запоздало - вместо положенных семи дней бумагу готовили двенадцать. А чтобы понять ее суть, пришлось перечитывать двухстраничный ответ несколько раз. "В соответствии со статьей 17 ФЗ "О страховых пенсиях" пенсионерам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами 1-й группы, фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается в повышенном размере". Перерасчет делают автоматически, без участия человека. Причем, если к моменту установления инвалидности пенсионеру уже исполнилось 80 лет, надбавка по инвалидности ему не положена: "...повышение устанавливается по одному из оснований".

Оказывается, Людмила Ивановна повышенную выплату уже получает пять лет (с 80 лет) и не имеет права на перерасчет по инвалидности. А вот какова величина надбавки с 80-летнего юбилея, непонятно. "В настоящее время повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 11 372,50 рубля (5686,25 х 2)", - констатировали в Пенсионном фонде.

Целых 11 тысяч! Не заметить такую сумму невозможно, и Людмила Ивановна ее явно не получала. Может, ошибка в цифрах? Однако сотрудник ведомства, которому мы позвонили по телефону, указанному в ответе, подтвердил: все правильно. Оперативный опрос коллег-журналистов, имеющих родственников, перешагнувших 80-летний рубеж, показал, что реальность этой суммы остается под большим вопросом. Мы насчитали одного дедушку и трех бабушек, и у каждого из них размер надбавки не превысил пяти тысяч рублей. Пришлось снова звонить в Пенсионный фонд.

- Надбавка составляет 11 372,5 рубля! - еще раз повторили на другом конце трубки. -Хотите, разложим пенсию каждого, но ответ придет не в редакцию, а пенсионерам лично - мы не имеем права разглашать эти данные, - предложила собеседница.

В такие моменты кажется, что все проблемы возникают из-за твоей собственной, мягко говоря, непонятливости… Но в результате последующего напряженного диалога родилась-таки истина.

- В каждой страховой пенсии по старости или по инвалидности уже заложена фиксированная выплата - 5686,25 рубля. А когда наступает страховой момент - 80-й день рождения, эта сумма удваивается. И мы говорим о повышенной выплате в размере 11 с лишним тысяч, - сообщила сотрудница фонда.

Хотя на самом деле, напомним, плюсом идет только пять тысяч рублей. На недоуменный вопрос, почему так сложно, последовал ответ: в программном комплексе эти две части считаются отдельно. Но ведь большинство российских граждан об этом наверняка не знает. Может, все же делать скидку на "непосвященность" и заранее переводить "с чиновничьего на русский"?

Остались еще некоторые нюансы: раз выплата фиксированная, она должна быть, по логике, одинаковой, а наши пенсионеры получают разную надбавку - от четырех с лишним до пяти с лишним тысяч. Правда, выяснять это, судя по всему, придется каждому из них в отдельности. Уточним: при оформлении социальной, а не страховой пенсии или пенсии по потере кормильца дополнительная выплата не положена.

- В этом случае предусмотрен иной порядок, - добавили в Пенсионном фонде.

Между тем

С 2021 года Минтруд планирует уведомлять россиян старше 45 лет о размере будущей пенсии. Сообщения будут приходить автоматически раз в три года. В рассылке укажут примерный размер страховой пенсии по старости (по накопленным данным), параметры для расчета выплат и данные о размере накоплений. Получить эту информацию можно будет через "личные кабинеты" на сайтах Пенсионного фонда и Единого портала госуслуг, а также в отделении Пенсионного фонда.

Кстати

Людмила Новоструева хотела узнать, имеет ли она право на компенсацию затрат на услуги помощника для нетрудоспособных, в том числе для достигших 80 лет. Так вот, имеет. Выплата на помощника составляет 1200 рублей. Положена она неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход, независимо от того, родственники они или нет, живут совместно либо отдельно. Компенсация выплачивается вместе с пенсией нетрудоспособного человека, но только в том случае, если помощник действительно есть. Чтобы получить выплату, пенсионеру необходимо обратиться в районное управление Пенсионного фонда и указать данные своего компаньона.