Профсоюзы объяснили, кто может оформить карантинный больничный

Электронный лист нетрудоспособности сейчас могут оформить те, кто приехал из стран распространения вируса. Такие граждане получают предписания в аэропортах. Есть и другой способ: сам работник, приехав домой заходит на сайт Фонда социального страхования и оформляет запрос. А ФСС направляет запрос в поликлинику по месту жительства. После того, как информация поступила к работодателю, тот перечисляет положенные выплаты на банковскую карту работника.

По предварительным данным, больничные оформили в Свердловской области не более 200 человек. Предположений, почему так происходит, сразу несколько: от низкой мотивации до возможности использовать другие доступные варианты.

Однако как быть тем, кто не отправлялся в поездки и не контактировал с больными новым вирусом? А таких категорий есть сразу несколько. Например, на "горячую линию" областной Федерации профсоюзов граждане стали обращаться примерно в два раза чаще. Однако реальная цифра может быть больше, ведь с тех пор, как коронавирус пришел в Россию, одни вопросы отошли на второй план, зато выявились другие.

Если ребенок на карантине

С проблемой столкнулись многие родители: чаще всего домой отправляют детсадовцев и школьников, если в учреждении высок процент заболевших ОРВИ. Но если ребенку больше семи лет или карантин в учреждении не полный, а только рекомендательный - больничный предоставлен не будет.

- Если оставить ребенка не с кем, придется договариваться с работодателем: или переход на дистанционную работу, или отпуск без содержания (за свой счет), также по согласованию с руководителем возможен перенос оплачиваемого отпуска. Увы, пока получить больничный можно только на ребенка до 7 лет. Поэтому сейчас мы ждем меры от правительства, которые помогут изменить ситуацию, - рассказал Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области.

Домой по собственному желанию

Еще одна категория, которая сейчас ожидает новых мер от руководства страны: пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Ситуация двоякая: с одной стороны - рекомендации от всевозможных ведомств о самоизоляции, с другой - немалое количество работающих пенсионеров, которые боятся потерять свои места. И здесь снова вся надежда - на сознательность работодателя. И также несколько решений: начиная от той же удаленки, где это возможно, заканчивая временным переводом работников из группы риска на другие должности. Эта возможность прописана в статье 72.2 Трудового кодекса. Правда, возможно это только на срок до одного месяца и с зарплатой не ниже прежнего.

Защитить себя и работников

В условиях пандемии может пострадать и сам работодатель: из-за незнания, бездействия или неправильных мер.

Например, в случае перевода работников на дистанционную форму, профсоюзы предлагают делать дополнение к трудовому договору. Есть рекомендации Минтруда, которые говорят: достаточно приказа, но лучше для обеих сторон, если будет соглашение и дополнение - это более четко и грамотно с точки зрения закона.

Также есть риск нарваться на штрафы у руководителей и в случае перевода работников на неполную рабочую неделю, чтобы сократить финансовые расходы. Такая работа оплачивается пропорционально, но с ограничениями: только в случае изменения организационных и технических условий труда. И предупреждать о таких изменениях работодатель обязан только за два месяца.

В случае если из-за вируса организация испытывает финансовые трудности, она может также отправить работников "в простой". Выходит, что фирма теряет прибыль по независящим от обеих сторон причинам. А значит сотрудники обязаны получать не менее 2/3 от оклада.

- Есть жалобы, и нами уже готовится инициатива. Например, по случаям простоя по независящим от работодателя и работника причинам: если предприятие решило закрыться и отправить часть работников по домам, оно должно оплачивать им 2/3 от тарифного оклада. Но во многих сферах оклад 6-7 тысяч, а это совсем маленькая цифра. Нужны изменения в технологию простоя или следует вернуть норму, которую давно продвигали профсоюзы: оклад не ниже МРОТ, - поясняет Ветлужских.