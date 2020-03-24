Уралец из мести вызвал врачей "заболевшей коронавирусом" жене

Житель Тавды поплатится за неудачную шутку про коронавирус.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, 20 марта в 17:05 на пульт Единой диспетчерской службы поступил звонок: человек сказал, что его супруга больна. Бригада медиков тут же прибыла по адресу, но дверь им не открыли. Врачам пришлось звать на подмогу полицейских.

"Уже на следующее утро звонившего доставили в дежурную часть. Безработный, ранее судимый за кражи, побои и за "минирование" мужчина объяснил, что накануне пил с приятелем. Посиделки затянулись и он пошел не к себе домой, а к теще. Надеялся, что та отнесется с пониманием, а получилось наоборот: там его дожидалась разгневанная жена", - рассказал полковник Горелых.

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.