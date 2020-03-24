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24.03.2020 09:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В каких городах ипотека на двушки в новостройках выгоднее, чем на вторичке

Текст: Татьяна Воробьева
Специалисты изучили цены на двухкомнатные квартиры в новостройках и на вторичном рынке в 32 регионах, а также - условия выдачи ипотеки. Выяснилось следующее: в целом по стране лучший вариант - кредит на новостройку. При этом двушку выгоднее купить на вторичном рынке в 19 регионах, а ипотека на новостройки выгоднее в 12-ти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Методика расчет такова: берется семья с обоими работающими супругами, чьи зарплаты - средние по региону по данным Росстата. Семья покупает условную квартиру площадью 49 квадратных метров. "Используя эти данные, аналитики сравнили, сколько придется переплатить за квартиру в ипотеку в новостройке и на вторичке при ставке 5 процентов (с господдержкой для семей с детьми)", - поясняет портал Domofond.ru.

Лидером по выгоде в сегменте новостроек оказалась республика Марий Эл: переплата за двушку тут составила 106 612 рублей. Квартира на вторичном рынке обойдется почти на 10 тысяч рублей дороже.

Фото: iStock
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Также в тройке самых привлекателльных для покупателя регионов - Кемеровская область (переплата за новую квартиру - 118 629 рублей, что на 26 385 меньше, чем за старую) и Пермский край (переплата за новую 118 662 рублей, за вторичку - 137 892).

Следом за "бронзовым призером" идет Челябинская область, где к изначальной стоимости жилья в новостройке придется добавить 125 781 рублей, а на вторичке - 144 128. Соседняя Свердловская область также попала в список выгодных для покупки регионов, хотя здесь сумму фигурируют уже более солидные: 339 350 рублей переплаты за новое жилье и 375 807 - за старое.

Москва замыкает этот рейтинг: к цене новенькой двушки в столице семье нужно добавить 1 293 303 рублей, что на 111 808 меньше, чем за квартиру на вторичке.

"Что касается привлекательности вторичного рынка, то в этой части лидирует Иркутская область, где полная стоимость двухкомнатного жилища составляет 2 592 003 рублей: к изначальной цене придется добавить еще 12 003, на 60 428 рублей меньше, чем за жилье в новом доме", - говорится в исследовании.

В Саратовской области средняя стоимость не новой уже квартиры - 1 892 061 рублей, включая переплату в 82 061. При этом к стоимости новостройки придется добавить 94 767 рублей. Немногим больше - 90 024 рублей - доплата за вторичную двушку в Самарской области, замыкающей тройку рейтинга.

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