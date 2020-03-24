Видео: На Урале с оторвавшейся льдины спасли 350 рыбаков

В Свердловской области спасли любителей зимнего лова. На льдине размером в половину квадратного метра в Белоярском водохранилище находилось более 350 человек.

Информация об инциденте поступила в 11.15 местного времени. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Операция длилась чуть более часа. В эвакуации задействовали три плавсредства и 18 человек, среди которых сотрудники службы спасения Заречного и поисково-спасательного отряда.

- Спасательная операция завершена, более 350 рыбаков доставлены на берег, пострадавших нет, - доложил заместитель начальника Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Ларюшкин.

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