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Рубрика: Власть

Стоп-сигнал

Регионам поручено временно закрыть ночные клубы и кинотеатры
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Столичный выпуск № 63(8117)
В регионах будут временно закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также введен запрет на курение кальянов в барах и ресторанах.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Такое поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением коронавируса. Проконтролировать его исполнение предстоит Роспотребнадзору вместе региональными властями. Последние должны позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Оперативный штаб рекомендовал обеспечивать ими в первую очередь медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом.

По итогам заседания вышел ряд других важных поручений. Так, Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ, регионами потребуется проработать возможность использования и переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций с тем, чтобы они могли принимать и оказывать медпомощь заболевшим гражданам.

Фото: Сергей Куксин
В России усилят ответственность за нарушение карантина

Ряд поручений касаются вывоза граждан из стран, где сложилась неблагоприятная ситуация по коронавирусу. Списки желающих вернуться домой должны быть сформированы не позднее 26 марта. Минтранс и минобороны должны будут представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принимать авиарейсы из-за границы с россиянами на борту. Министерству иностранных дел также поручено направить в минтранс и Росавиацию информацию о странах, где в ближайшее время планируется ограничить воздушные перевозки.

Российских граждан, находящихся на Украине, и украинцев в России вывезут на родину железнодорожным транспортом. Решением вопроса займутся минтранс совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ. В РЖД тем временем уже сообщили, что для организации перевозки граждан будет выделен специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев. Он будет состоять из 18 вагонов. Отправление из Киева намечено на 27 марта. В Москве поезд будет 28 марта. В обратный путь из российской столицы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

Российских граждан на Украине и украинцев в России вывезут на родину спец-поездом. В пути пассажиров осмотрят медики

В пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Поезд проследует без остановок для посадки или высадки пассажиров, уточнил "Интерфакс".

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