Регионам поручено временно закрыть ночные клубы и кинотеатры

В регионах будут временно закрыты ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также введен запрет на курение кальянов в барах и ресторанах.

Такое поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением коронавируса. Проконтролировать его исполнение предстоит Роспотребнадзору вместе региональными властями. Последние должны позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Оперативный штаб рекомендовал обеспечивать ими в первую очередь медиков и других лиц, контактирующих с зараженными коронавирусом.

По итогам заседания вышел ряд других важных поручений. Так, Роспотребнадзору совместно с Минздравом России, Фондом социального страхования РФ, регионами потребуется проработать возможность использования и переоборудования лечебно-реабилитационных центров и санаторно-курортных организаций с тем, чтобы они могли принимать и оказывать медпомощь заболевшим гражданам.

Ряд поручений касаются вывоза граждан из стран, где сложилась неблагоприятная ситуация по коронавирусу. Списки желающих вернуться домой должны быть сформированы не позднее 26 марта. Минтранс и минобороны должны будут представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принимать авиарейсы из-за границы с россиянами на борту. Министерству иностранных дел также поручено направить в минтранс и Росавиацию информацию о странах, где в ближайшее время планируется ограничить воздушные перевозки.

Российских граждан, находящихся на Украине, и украинцев в России вывезут на родину железнодорожным транспортом. Решением вопроса займутся минтранс совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ. В РЖД тем временем уже сообщили, что для организации перевозки граждан будет выделен специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев. Он будет состоять из 18 вагонов. Отправление из Киева намечено на 27 марта. В Москве поезд будет 28 марта. В обратный путь из российской столицы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

Российских граждан на Украине и украинцев в России вывезут на родину спец-поездом. В пути пассажиров осмотрят медики

В пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Поезд проследует без остановок для посадки или высадки пассажиров, уточнил "Интерфакс".