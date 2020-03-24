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24.03.2020 21:19
Рубрика: Общество

Стоять - здоровее, чем лежать

Рекомендации ВОЗ: сколько двигаться и как питаться
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 64(8118)
Оказаться запертым на полмесяца в четырех стенах - то еще испытание. Хорошо, если есть возможность удаленно работать. А если нет, нужно позаботиться о сохранении бодрости и хорошего настроения. Как именно, сообщили в ВОЗ. Три главных секрета: меньше сидеть (в буквальном смысле), больше двигаться, практиковать техники расслабления и противостояния стрессу.
Железный Арни личным примером вдохновляет на борьбу с эпидемией. Фото: ww.instagram.com/schwarzenegger Железный Арни личным примером вдохновляет на борьбу с эпидемией. Фото: ww.instagram.com/schwarzenegger
Железный Арни личным примером вдохновляет на борьбу с эпидемией. Фото: ww.instagram.com/schwarzenegger

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивных физических упражнений в неделю либо сочетание того и другого.

Как выполнить эти рекомендации дома, не имея спортивного оборудования

Фото: EPA
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1 Делайте короткие активные перерывы в течение дня. Зарядка, танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел. Например, сделайте генеральную уборку, на которую давно не хватало времени. В конце концов, затейте ремонт - время для него сейчас есть.

2 Используйте онлайн-ресурсы, предлагающие комплексы физических упражнений. Сейчас многие фитнес-клубы проводят прямые трансляции занятий. Многое есть в бесплатном доступе на YouTube. Занимаясь самостоятельно, не переусердствуйте, будьте осторожны: примите во внимание ограничения по состоянию своего здоровья.

3 Ходите. Даже в маленькой квартире можно и нужно побольше ходить или маршировать на месте. Например, ходите (а не сидите), разговаривая по телефону.

4 Стоять - здоровее, чем сидеть и лежать. Сократите время сидя и лежа, по возможности нужно больше стоять. Сидеть в идеале нужно не дольше 30 минут подряд. Дальше - обязательная разминка. Попробуйте приспособить стол на высоких ножках, позволяющий работать в положении стоя, придумайте другие возможности (например, высокий подоконник).

5 Расслабление. Медитация, дыхательные упражнения (глубокие размеренные вдохи и выдохи) помогут вам сохранять спокойствие.

Каждому пятому жителю Земли предписано сидеть дома из-за коронавируса

6 Для поддержания оптимального состояния здоровья также важно помнить о необходимости правильно питаться и потреблять достаточное количество воды. ВОЗ рекомендует пить воду вместо сладких напитков, содержащих сахар. Для россиян может быть актуален такой совет ВОЗ: ограничьте или откажитесь вовсе от алкогольных напитков и проследите за полным исключением потребления алкоголя молодыми людьми, беременными и кормящими женщинами. Обеспечьте по возможности достаточное количество фруктов и овощей - они должны быть на столе ежедневно. А присутствие соли, сахара и жира нужно ограничить. Отдавайте предпочтение цельнозерновым, а не рафинированным продуктам.

7 Воздержитесь от алкоголя. Почему опасно пить спиртное при вирусных инфекциях, тем более, если имеет место высокая температура, объяснила главный внештатный терапевт минздрава Оксана Драпкина. "Алкоголь и его основная составляющая - ацетальдегид негативно влияет на организм, в том числе, на сердце и сосуды, - сказала Драпкина. - Алкоголь вызывает тахикардию и повышает артериальное давление. Но при гриппе и других инфекциях сердце и без того работает с повышенной нагрузкой. Прием даже небольших доз алкоголя может спровоцировать выраженное нарушение частоты сердечных сокращений и возникновение жизнеугрожающих аритмий".

Прогноз

Скоро ли появится вакцина?

Ее созданием сейчас активно занимаются в нескольких странах, в том числе, и в России. В ГНЦ "Вектор", где были сделаны первые тест-системы на COVID-19, разработано несколько прототипов вакцин, здесь приступают к этапу испытаний на животных - начнут с крыс, потом проверят на обезьянах, сообщили в Роспотребнадзоре. Прошла первую - лабораторную - фазу испытаний и рекомбинантная вакцина, над которой работают в ФМБА. Заявили о работе над вакциной в Санкт-Петербургском НИИ гриппа, МГУ, Казанском университете. Научные подразделения биофармкомпаний, производящих вакцины, также в игре.

При этом речь все же идет пока о начальном этапе - "конструировании" прототипа вакцины и его доклинической проверке сначала на клеточных культурах, а потом на животных. Дольше времени и больше ресурсов требует следующий этап - клинические исследования на добровольцах, ведь надо проверить безопасность и эффективность препарата. Так что большинство экспертов говорят, что вакцину у нас сделают через год-полтора, в лучшем случае - осенью 2020.

Профилактика: когда уместны "домашние средства"

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Леонид Кулешов/Екатерина Угодникова/Ольга Бухарова
Кстати

Маски: за и против

Оксана Драпкина, главный внештатный специалист минздрава по терапии и общей практике:

- Новый коронавирус передается воздушно-капельным, а также контактным путем - через загрязненные руки, которыми мы можем невольно прикоснуться к лицу, носу, протереть глаза и так далее. Если надеть маску, она помешает нам это сделать просто механически.

Александр Чепурнов,, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН:

- Обычная многослойная маска защищает лучше, чем те, которые продаются в аптеке, сделанные из синтетического материала. Сделать такую маску легко самостоятельно, сложив марлю в несколько слоев и используя ватный фильтр. Я бы рекомендовал где-то 16 слоев. А в нынешней ситуации можно и 32, хотя дышать может быть уже не так просто в такой маске. Но зато марлевая маска плотно прилегает к лицу, кроме того, ее можно использовать повторно, если постирать с применением мыла или дезинфекторов и прогладить раскаленным утюгом. Сейчас, когда в аптеке маски не купишь, такая самодельная маска - выход.

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