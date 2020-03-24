Вор в законе, цеховик-миллионер, шпион-меломан, кинозвезда-убийца, диссиденты... Вот кого приходится защищать адвокату Нине Метлицкой во времена Советского Союза эпохи правления Леонида Брежнева. Тоненькая девушка с внешностью, подобной Одри Хепберн, не страшась берется за самые серьезные государственные дела, жертвуя при этом личной жизнью. Сериал Владимира Котта "Заступники" снят по мотивам второй части книги Дины Каминской "Записки адвоката" - "Признание, или Дело мальчиков" и основан на реальных знаменитых советских судебных процессах. Первый канал позиционирует фильм как "премьера сезона". Почему так? Об этом в интервью обозревателю "РГ" рассказывает режиссер Владимир Котт, хорошо знакомый зрителям по фильмам и сериалам "Муха", "Громозека", "Короли игры", "Охотник", "Карп отмороженный", "Петр Лещенко. Все, что было..." и другим.

Как, на ваш взгляд, любой человек нуждается в защите и достоин ее?

Владимир Котт: Мне кажется, что есть люди, которые нуждаются в защите, а есть те, кто хочет помочь другим. Такое разделение живет внутри человека. Потому что есть те, кто совершает поступки, а есть люди, которые ждут, чтобы в отношении них совершали какие-то поступки. Вопрос, который вы задали, - тяжелый. Но, на мой взгляд, в разные периоды жизни любой человек нуждается в защите. Это зависит не от возраста, а от жизненной ситуации.

Допустим, отпетый мошенник и мерзавец, преступник или маньяк - они достойны защиты?

Владимир Котт: На самом деле это - главная проблема любого адвоката, который только начинает работать. В принципе это изменение сознания, то есть профессиональная деформация мышления. Потому что адвокат знает, что преступление совершено, один человек реально убил другого, а защищать убийцу надо. И как? Если делать это честно, то лгать. И адвокат, защищая убийцу, получается, обманывает и суд, и себя прежде всего. Адвокат оправдывает жестокое убийство. Но при этом он выполняет свой долг. В этом - главный коллапс адвокатской профессии. У нас в фильме это, собственно, и происходит. Конкретно - ломка человека. Поэтому наша героиня через слезы, горе, реальный поиск правды приходит к тому, что и кого она будет защищать. Она становится правозащитницей! Берет сторону тех людей, что однозначно невиновны и которым точно нужна помощь. Потому что вся мощь государства, которая обрушивается на этих людей и готова их поглотить, также настигает и Нину Метлицкую. И внутреннее чувство достоинства и справедливости, которое в ней есть, дают ей силы бороться с этой системой.

Метлицкая - это реальный человек?

Владимир Котт: Да. Сериал основан на книге Дины Каминской "Записки адвоката". Там есть разные случаи из ее практики, в частности - "Дело мальчиков". Это история про то, как она спасла школьников от расстрела - их обвинили в изнасиловании своей одноклассницы и в убийстве.

Эта линия есть в фильме.

Владимир Котт: Да. Это вертикальная история (то есть проходит через все серии. - Прим. С.А.).

Близко ли к тексту книги сделан фильм?

Владимир Котт: Дело в том, что мы с авторами изучили реальное судопроизводство того времени. В частности, стенограммы. Некоторые из них практически дословно вошли в фильм. Это были не официальные стенограммы, которые были в судах, а самиздатовские.

Вас спокойно допустили к этим материалам?

Владимир Котт: Да, конечно, в архивах есть все.

То есть книга, взятая за основу, плюс настоящие судебные дела?

Владимир Котт: Конечно. Хроника текущих событий, книга, сайт. Дина Каминская, кстати, очень хорошо была знакома с Людмилой Алексеевой.

Насколько актуален сериал "Заступники", ведь получается, что именно сегодня на Первом канале выходит кино, где рассказано, что суды могут быть несправедливы. И невольно проводится параллель с современными громкими процессами. То есть вы предвидели это?

Владимир Котт: Во-первых, по большому счету, я не ожидал, что Первый канал, учитывая общую политическую ситуацию, поставит сериал в эфир. Действительно, сейчас в обществе такой большой запрос на справедливость, на сострадание, на надежду - суды должны быть честными... В фильме есть несколько очень жестких судебных дел. Например, 1968 год, дело Натальи Горбаневской, которую положили в психиатрическую больницу, где ей поставили диагноз "вялотекущая шизофрения". Он был придуман в Советском Союзе, потому что такой болезни вообще нет. И когда мы снимали, лично для меня эта тема была актуальна. Я поэтому и согласился и вошел в эту историю: для меня было важно участвовать в проекте, главный посыл которого - справедливость.

Насколько каждый суд - спектакль? В первых сериях фильма "Заступники" есть эпизод, когда, защищая молодого парня, которого обвиняют в шпионаже, адвокат - напарник Метлицкой - буквально разыгрывает целую пьесу перед судом. Метлицкая так потом об этом и говорит - мол, спектакль...

Владимир Котт: На самом деле я для себя лично определил разницу между советским судом и нынешним: тогда был народный суд. Судья - это была не профессия. Всегда был общественный обвинитель, всегда была возможность не сухим языком говорить про статьи Гражданского кодекса. Еще существовали дореволюционные традиции таких известных адвокатов, как Федор Плевако, Анатолий Кони и других. Возможность последнего слова подсудимых. И у адвоката была последняя речь, и это была поэзия, драматургия, настоящий спектакль. Сейчас на самом деле эти времена возвращаются. Взять, к примеру, театральное дело, московское, которое происходит, другие... Спектакль - это же когда плохой финал известен всем, а вот как сделать судебный процесс более ярким, громким, привлечь к нему внимание общественности - это и есть задача адвоката. Потому что сейчас многие профессиональные адвокаты исходят из того, что полностью оправдать невозможно, и борются за то, чтобы снизить срок.

Эта линия четко показана у вас в сериале, когда Метлицкая снижает сроки.

Владимир Котт: В принципе наша история про то, как маленькая девочка, которая только что окончила институт, пришла в суд и начала действовать буквально по букве закона. Потому что у нас были самые лучшие Уголовный и Гражданский кодексы, а также Конституция, однако они не действовали. И вот юрист заставила УК и ГК действовать, ставила судей в тупик. Потому что в одной серии она, например, добилась, чтобы иностранец внес денежный залог. Эта норма была прописана в Уголовном кодексе, но ее вообще никто и никогда не использовал, она впервые заставила закон работать.

Актрису Мари Ворожи, которая похожа и на Одри Хепберн, и на молодую Наталью Варлей, как и где нашли?

Владимир Котт: Мы искали актрису, которая не была бы известной и не снималась бы в современных сериалах и фильмах. Нам нужно было новое лицо. Потому что как только мы взяли бы какую-то звезду, то сразу бы было ощущение, что это она играет нашу Нину Метлицкую. Мари Ворожи - прекрасная театральная актриса, мы ее утвердили сразу после первой пробы. Также мне нужно было абсолютно несовременное лицо. Вы не зря сравнили с Одри Хепберн. Второе: в фильме, где героиня - адвокат, очень много текста. Нам важно было, как она говорит. Мари обладает уникальным тембром и интонацией. Ощущение, что она очень точно и тщательно выговаривает все слова. И, конечно, когда, с одной стороны, нежность, а с другой - жесткость. У нее это есть.

Режиссер Владимир Котт признается, что проект был очень сложным. Фото: РИА Новости

Согласно роли Нина Метлицкая очень быстро теряет черты девочки-простушки и превращается в настоящую женщину. Для того чтобы достичь успеха в своей защите, она использует женские качества: кокетство, привлекательность, то, что она красивая... Так?

Владимир Котт: Конечно. Быть женщиной - тоже способ защиты. Когда не получается говорить словами, приходится - намеками. И воздействовать на суд своей юностью, молодостью, свежестью. Потому что судьи в основном - это взрослые, пожилые мужчины. Но в данном случае это не хитрость женская, а человеческое нутро такое. В Мари есть вот эта внутренняя сексуальность, яркость, которая нам была нужна, чтобы показать, что ее адвокат Метлицкая заставляет всех себя слушать. И нам еще нужно было найти героиню, чтобы у нее была и сильная харизма, и женская слабость... Мы нашли.

Среди продюсеров сериала значится ваш брат - Александр Котт. Он нашел этот проект?

Владимир Котт: Нет. Он нашел меня (смеется) и предложил Александру Цекало на роль режиссера этого сериала. И на начальном этапе при написании сценария, в съемочном периоде он помогал мне перед большими продюсерами отстаивать свои идеи, мысли и прочее.

Многие современные исторические сериалы грешат тем, что в них прорываются реалии современности. Ваш не стал исключением. Например, такая деталь - когда адвокат - герой Кирилла Гребенщикова - просит главного редактора газеты поставить заметку о разводе, и вдруг он ему говорит: "Помоги, Help!". Тогда так не говорили в советские времена.

Владимир Котт: Help! - это песня "Битлз". Это он пропевает. Мы как раз это специально сделали.

Хорошо, защитились. Второе - когда героиня протирает лицо, у нее в руках совершенно современный круглый ватный диск. Тогда таких не было. Были просто кусочки ваты в 60-е годы.

Владимир Котт: Ого. Признаю. Сделаю выводы... Спасибо.

Ключевой вопрос

Коротко - о главном

В сериале идет речь о некоторых процессах времен СССР, по которым можно снять отдельные многосерийные фильмы. Вспоминают дело Синявского и Даниэля, прототипом одной из героинь стала Наталья Горбаневская и другие примеры. Сложно ли и как можно такие процессы показывать "схематично", коротко, иногда в пределах одной серии?

Владимир Котт: Мне кажется, что любой процесс состоит из подробностей и деталей, нюансов, а вычленить главное, то, что покажет общую картину мира, - в этом и состояла наша задача. И это было сложно.

Справка "РГ"

Адвокат Дина Исааковна Каминская (1919-2006) - советский адвокат и правозащитник, известная своим участием в процессах над советскими диссидентами. Отец и старшая сестра были юристами, что значительно повлияло на выбор профессии Дины. В 1941 году окончила Московский юридический институт и начала работать адвокатом. В качестве адвоката Дина Каминская участвовала почти во всех самых громких политических процессах 1960-1970-х годов: она защищала Владимира Буковского, Юрия Галанскова, Анатолия Марченко и многих других участников диссидентского движения. В 1977 году она эмигрировала в США. В эмиграции Каминская написала книгу "Записки адвоката", была членом Московской Хельсинкской группы. Жена правоведа Константина Симиса, мать политолога Дмитрия Саймса.