Епистиния Степанова потеряла девятерых сыновей. Один из них погиб в Гражданскую войну, восемь - в Великую Отечественную. Однако род Степановых не угас. "РГ" разыскала внучек Епистинии Федоровны.

Скажи, земля

- Семья бабушки Епистинии рано осталась без кормильца, и ее в восьмилетнем возрасте отдали батрачкой в богатый дом. В 16 лет она вышла замуж. Родила 15 детей. Четверо из них умерли маленькими - от голода и болезней. В 1918 году сына замучили кулаки и белоказаки за то, что Степановы помогали организовывать колхоз. А в 1939 году насмерть угорела дочка Вера. Умер и муж бабушки дед Миша, - рассказывает внучка Епистинии Степановой 78-летняя ростовчанка Светлана Крамарева.

Епистиния Федоровна в одиночку поднимала на ноги оставшихся восьмерых сыновей и дочь. Семья жила очень бедно. Когда вырастали старшие дети, их одежду перешивали для младших. Обувь тоже покупали только ношеную. Но при этом Степановы умели радоваться жизни. Смастерили музыкальные инструменты, научились на них играть и устраивали концерты.

А потом пришла война.

- Самый тяжелый удар бабушка пережила в 1943-м, когда пришли сразу три похоронки. В тот год она уходила в поле и кричала... И - ждала. Несмотря на похоронки, надеялась, что кто-то вернется.

- Однажды я пришла к бабушке в гости, а она плачет. Я к ней - что случилось? Бабушка отвечает: "Грустно мне, внучка, от того, что отцов у вас нет, а вам трудно без них жить", - вспоминает Светлана Крамарева.

- Я каждый день молюсь и за бабушку, и за ее погибших на войне сыновей. По очереди произношу имена ребят: Саша, Коля, Вася, Филя, Федя, Илюша, Иван, Павлик, - рассказывает другая внучка Епистинии Федоровны, Зинаида Масхулия. В ее ростовской квартире в последние годы жила Епистиния Федоровна.

Степановы регулярно ездят на Кубань в Тимашевск: в музей, посвященный Епистинии Федоровне и ее сыновьям. А недавно Зинаида Масхулия была в Москве.

- Меня на передачу пригласил Малахов. Он спросил в эфире, неужели бабушка не могла не отправлять на войну своего последнего сына Сашу-Мизинчика. Я объяснила, что ей даже это не приходило в голову: Саша сам пошел добровольцем.

Десятый сын

73-летний Владимир Лебеденко стал десятым сыном Епистинии Степановой. Названным. Во время службы в 1966 году Владимира Александровича поразила газетная публикация о матери, потерявшей всех сыновей-солдат. Написал письмо Епистинии Степановой. Не зная адреса, Владимир подписал конверт: "Ростов-на-Дону. Солдатской матери Степановой Епистинии Федоровне" - и письмо дошло до адресата! В переписке Владимир Лебеденко попросил у Епистинии Федоровны разрешения называть ее своей матерью, а ее погибших сыновей - братьями. Она дала согласие.

В 1969 году, когда умерла Епистиния Степанова, Владимир Лебеденко отмечал свою свадьбу. Он бросил все и отправился прощаться с названной матерью...

Конкретно

Как уходили сыновья

Первую похоронку Епистиния Степанова получила с Дальнего Востока, где служил Федор. В 1939 году на Халхин-Голе он повел в атаку свой взвод. Посмертно Федора наградили медалью "За отвагу". Другой сын, Павел, пропал без вести в 1941 году на Брянском фронте. Третий - Иван - попал в плен в первый год Великой Отечественной, но сумел бежать, пробрался к партизанам, продолжил воевать. Его расстреляли немцы в 1942 году.

Василий тоже сбежал из плена и вышел на связь с партизанами. Фашисты поймали и расстреляли его в 1943 году. В том же 1943-м при переправе через Днепр погиб самый младший из сыновей 20-летний Александр. В семье у него было прозвище Мизинчик. Рота под командованием Саши-Мизинчика закрепилась на вражеском берегу и отбила семь атак. За этот плацдарм Александр сражался, даже когда остался один. Во время очередной атаки он уничтожил полтора десятка наступающих фашистов, а затем последней гранатой подорвал себя и нескольких противников. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Илья тоже погиб в 1943 году в танковом сражении на Курской дуге. Филипп попал в плен под Харьковом и умер в концлагере в апреле 1945-го. С войны вернулся только Николай. Но от ран он был настолько слаб, что его привезла медсестра. Умер уже дома - так что война забрала и его.