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24.03.2020 21:50

Вышли в люди?

Правила поведения на улице и при возвращении домой
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 64(8118)

Почему не проверяют "вторых контактных"?

"Почему первый круг людей, имевших контакт с заболевшим COVID-19, - тестируют на вирус, а тех, с кем контактировали они, - нет?". На этот вопрос ответил инфекционист, академик РАН Виктор Малеев. Он сказал, что проверка первого круга "контактных лиц" - это начальный этап. По результатам тестирования продолжается проверка контактов всех, у кого выявлен коронавирус.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ирина Невинная

Как долго выздоравливающие от COVID-19 продолжают заражать окружающих?

Люди, еще или уже не имеющие симптомов заболевания, могут выделять вирус и быть источником заражения для окружающих. По данным исследований, обнародованным ВОЗ, выделение вируса начинается минимум за два дня до появления симптомов заболевания и продолжается еще две недели после их исчезновения, когда больной идет на поправку.

"Необходимо проверять каждый подозрительный случай на COVID-19, и если тест дает положительный результат, нужно изолировать больного и выяснить, с кем он находился в тесном контакте в течение двух дней до возникновения симптомов заболевания", - заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

"Меры изоляции также должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов. Допускать контакты с другими людьми нельзя до конца этого периода", - уточнил доктор Гебрейесус.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ирина Невинная

Как будут наказывать нарушителей карантина?

За нарушение правил изоляции, и тем более, за побег из-под карантина, можно попасть на крупный штраф , а в некоторых случаях даже отправиться за решетку. В Уголовном кодексе есть статья 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", предусматривающая разную степень ответственности. Невыполнение правил самоизоляции - это и есть одно из таких нарушений, пояснили в Минздраве России.

В зависимости от последствий, которые повлекло нарушение, предусмотрены наказания от суровых до очень суровых.

Фото: ww.instagram.com/schwarzenegger
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Часть 1 ст. 236 УК - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается:

- штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев;

- лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

- обязательными работами на срок до 360 часов;

- исправительными работами или ограничением свободы на срок до одного года.

Часть 2 ст. 236 УК - то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается:

- обязательными работами на срок до 480 часов;

- исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет;

- принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Первые случаи использования этой статьи в нынешней ситуации с коронавирусом уже есть. Сбежавшая из-под карантина пациентка в Санкт-Петербурге - это был первый резонансный случай - отделалась легким испугом и административной ответственностью в виде штрафа. А вот против главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, вернувшейся из Испании и проигнорировавшей карантинные правила, Следственный комитет края возбудил уголовное дело. Строго говоря, Санникова вернулась в Россию за несколько дней до официального объявления ограничительных мер в Ставропольском крае.

Но она заболела COVID-19. А из-за того, что не соблюдала правила самоизоляции, успела поучаствовать в конференции и продолжала читать лекции студентам, тестировать на коронавирус пришлось более 1000 контактировавших с ней людей.

Как сообщили в СК, дело возбуждено по двум статьям УК: "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей" и "Халатность". Санниковой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Ирина Невинная

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