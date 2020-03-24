Новости

Оперштаб поручил вывезти украинцев и россиян на родину спецпоездом 20:40
РПЦ может ограничить доступ прихожан на богослужения в храмы 20:37
Москвичам уже поступили деньги, обещанные мэром на домашний карантин 20:14
Адвокатам рекомендовали просить об освобождении из СИЗО пожилых обвиняемых 20:11
Чемпионат Германии по футболу возобновится не ранее 30 апреля 20:04
Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле 20:00
Карантин в Индии угрожает рынку лекарств США и всего мира 19:43
Юрист рассказал, чем карантин отличается от самоизоляции 19:29
В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день 19:20
Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне 19:06
Вагон поезда эвакуировали из-за шутки белгородца о коронавирусе 19:00
Нижегородского фитнес-тренера уволили за насмешки над весом клиентки 18:57
ОКР поддержал решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год 18:40
Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо 18:35
Португалия разработала собственную тест-систему на коронавирус 18:32
На Кубе госпитализирована еще одна россиянка с коронавирусом 18:24
Беларусь и Вологодская область обсудили перспективы сотрудничества 18:24
На Кубани и в Адыгее из-за коронавируса временно закрыли мечети 18:18
Самый кассовый фильм 2020 года выйдет онлайн раньше запланированного 18:15
Минкомсвязь просит ТВ временно расширить образовательный контент 18:12
МИД РФ и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой 18:12
"Адмирал Касатонов" будет следить за подлодками на госиспытаниях 18:12
Дракон из "Игры престолов" появился в "Мире Дикого Запада" 18:07
Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус 18:04
Исторический и Пушкинский музеи ожидают миллионные убытки 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
24.03.2020 19:50
Рубрика: Экономика

На короткой дистанции

Больничный лист из-за ребенка взять не получится
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 63(8117)
Родители не смогут взять больничный и остаться дома с ребенком, если он учится дистанционно. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в такой ситуации необходимо договориться с работодателем о переводе на удаленную занятость. В случае технической возможности выполнять работу можно будет из дома.

"В данном случае больничный лист оформляться не будет, и родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удаленном режиме, - сказал министр. - Сегодня больничный лист оформляется только в том случае, если гражданин прибыл из-за границы либо живет с гражданином, прибывшим из-за границы".

Фото: istock
Как выжить на работе в эпоху коронавируса - 12 советов Минтруда

Котяков пояснил, что на период сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленную занятость четыре категории работников, в числе которых пенсионеры, предпенсионеры, беременные женщины и родители с малолетными детьми. Министр напомнил, что оплата при этом должна сохраняться в полном объеме.

За два дня работы на телефон новой "горячей линии" по вопросу дистанционной занятости поступило более 50 обращений, рассказал Котяков: "Вопрос о переводе на удаленную работу решается исходя из организационной и технической возможности выполнять сотрудниками должностные обязанности дома. Поэтому требуется обоюдное согласие сторон: работника и работодателя. Это мы объясняем нашим гражданам".

Больничный дадут лишь тем, кто при-был из-за границы, либо живет с тем, кто приехал из-за рубежа

О переводе на новую форму занятости выпускается приказ руководителя, с которым сотрудников должны ознакомить под роспись. Работодатель имеет право отказать, и, как выяснилось, даже родителям с малолетними детьми, которым точно также откажут в оформлении больничного листа, если дети переведены на дистанционное обучение и находятся дома без присмотра. Вопрос неоднократно поднимался общественниками, но остался без рассмотрения. Сейчас четверть школьников учатся дистанционно из-за коронавируса.

Котяков также опроверг прогнозы о неминуемой безработице. По его словам, в России сегодня вакансий в два раза больше, чем соискателей. "Ситуация в сфере труда стабильная. У нас зарегистрировано более 1,5 млн предложений от работодателей, при этом на рынке труда официально числится около 700 тысяч граждан. А это на 100 тысяч меньше, чем в марте прошлого года", - заявил он.

Экономика Работа Охрана труда Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
Минздрав запустил электронный портал по коронавирусу
В России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
Дело сахалинских студентов передано в центральный аппарат СК России
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии