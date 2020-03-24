Родители не смогут взять больничный и остаться дома с ребенком, если он учится дистанционно. Как пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в такой ситуации необходимо договориться с работодателем о переводе на удаленную занятость. В случае технической возможности выполнять работу можно будет из дома.

"В данном случае больничный лист оформляться не будет, и родителю надо поднимать вопрос перед своим работодателем об организации рабочей деятельности в удаленном режиме, - сказал министр. - Сегодня больничный лист оформляется только в том случае, если гражданин прибыл из-за границы либо живет с гражданином, прибывшим из-за границы".

Котяков пояснил, что на период сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса минтруд рекомендовал работодателям перевести на удаленную занятость четыре категории работников, в числе которых пенсионеры, предпенсионеры, беременные женщины и родители с малолетными детьми. Министр напомнил, что оплата при этом должна сохраняться в полном объеме.

За два дня работы на телефон новой "горячей линии" по вопросу дистанционной занятости поступило более 50 обращений, рассказал Котяков: "Вопрос о переводе на удаленную работу решается исходя из организационной и технической возможности выполнять сотрудниками должностные обязанности дома. Поэтому требуется обоюдное согласие сторон: работника и работодателя. Это мы объясняем нашим гражданам".

Больничный дадут лишь тем, кто при-был из-за границы, либо живет с тем, кто приехал из-за рубежа

О переводе на новую форму занятости выпускается приказ руководителя, с которым сотрудников должны ознакомить под роспись. Работодатель имеет право отказать, и, как выяснилось, даже родителям с малолетними детьми, которым точно также откажут в оформлении больничного листа, если дети переведены на дистанционное обучение и находятся дома без присмотра. Вопрос неоднократно поднимался общественниками, но остался без рассмотрения. Сейчас четверть школьников учатся дистанционно из-за коронавируса.

Котяков также опроверг прогнозы о неминуемой безработице. По его словам, в России сегодня вакансий в два раза больше, чем соискателей. "Ситуация в сфере труда стабильная. У нас зарегистрировано более 1,5 млн предложений от работодателей, при этом на рынке труда официально числится около 700 тысяч граждан. А это на 100 тысяч меньше, чем в марте прошлого года", - заявил он.