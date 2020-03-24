Рокетбанк прекратит существование

Платежный сервис QIWI планирует постепенно свернуть деятельность своей дочерней структуры - "Рокетбанка", так как не нашел покупателя на свою убыточную "дочку".

В августе 2019 года, должным образом рассмотрев предложенную стратегию и необходимое финансирование, совет директоров пришел к выводу, что бизнес-план "Рокетбанка" имеет инвестиционный профиль и финансовые требования, которые не совместимы с аппетитом QIWI к риску, и что бизнес имеет ограниченную потенциальную синергию с основным бизнесом компании. Поэтому совет директоров обратился к руководству с просьбой изучить возможность частичной или полной продажи банка, говорится в материалах QIWI.

Там уточняется, что найти подходящего покупателя в итоге не удалось. В результате совет директоров принял решение свернуть деятельность Rocketbank.

"Мы начали этот процесс и в настоящее время рассматриваем наиболее эффективный способ повторного использования или утилизации активов, включая пилотное внедрение некоторых проектов, ранее разработанных в "Рокетбанке" в нашем сегменте платежных услуг, особенно в рамках нашего продуктового конвейера B2B2C", - поясняют в компании.

В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы. Это должно привести к общему значительному сокращению числа клиентов и прекращению текущего предложения услуг в краткосрочной перспективе.

Завершить сворачивание бизнеса банка предполагается к концу 2020 года.