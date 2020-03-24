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24.03.2020 12:48
Рубрика: Власть

Россияне назвали гарантии медпомощи самой важной поправкой в Конституцию

Текст: Ксения Воронцова
Наиболее важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию России, большинство россиян (95%) считают закрепление гарантии доступности и качества медицинского обслуживания, следует из опроса ВЦИОМ.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На втором месте - признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

Далее, по мнению опрошенных, инициатива о защите уникального природного многообразия страны, гарантия адресной соцподдержки и индексации социальных выплат, ежегодная индексация пенсий (по 92%).

Фото: Александр Корольков/РГ
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Многие (91%) признали значимой поправку о сохранении и развитии научного потенциала России. 90% отметили пункт об установление МРОТ не менее величины прожиточного минимума и ответственности государства за защиту прав трудящихся.

В равной степени респонденты выделяют закрепление в Основном законе защиту исторической правды и положение о территориальной целостности и неделимости России (89%).

Также 86% россиян назвали важным обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных; по 85% опрошенных говорили о пунктах об ответственном отношении к животным и о мерах для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, обеспечения мирного сосуществования государств и народов.

Поправки, касающиеся ограничения для чиновников на хранение денег за границей и запрета на иностранное гражданство, выделяет 81%; защиту института брака как союза мужчины и женщины - 80%.

На приоритет Конституции над международным правом обратили особое внимание 73%; на пункты об ответственности государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом - 71%, на снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах - 61%, на создание единой публичной системы власти - 57%. Кроме того, 47% россиян отметили важность поправок о расширении полномочий Совета Федерации и Государственной думы.

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