Россияне назвали гарантии медпомощи самой важной поправкой в Конституцию

Наиболее важной поправкой, которая может быть внесена в Конституцию России, большинство россиян (95%) считают закрепление гарантии доступности и качества медицинского обслуживания, следует из опроса ВЦИОМ.

На втором месте - признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки (93%).

Далее, по мнению опрошенных, инициатива о защите уникального природного многообразия страны, гарантия адресной соцподдержки и индексации социальных выплат, ежегодная индексация пенсий (по 92%).

Многие (91%) признали значимой поправку о сохранении и развитии научного потенциала России. 90% отметили пункт об установление МРОТ не менее величины прожиточного минимума и ответственности государства за защиту прав трудящихся.

В равной степени респонденты выделяют закрепление в Основном законе защиту исторической правды и положение о территориальной целостности и неделимости России (89%).

Также 86% россиян назвали важным обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных; по 85% опрошенных говорили о пунктах об ответственном отношении к животным и о мерах для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, обеспечения мирного сосуществования государств и народов.

Поправки, касающиеся ограничения для чиновников на хранение денег за границей и запрета на иностранное гражданство, выделяет 81%; защиту института брака как союза мужчины и женщины - 80%.

На приоритет Конституции над международным правом обратили особое внимание 73%; на пункты об ответственности государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом - 71%, на снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах - 61%, на создание единой публичной системы власти - 57%. Кроме того, 47% россиян отметили важность поправок о расширении полномочий Совета Федерации и Государственной думы.