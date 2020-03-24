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24.03.2020 13:33
Рубрика: Экономика

Российский экологический оператор предлагает "обнулить" НДС для отходов

Текст: Елена Березина

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает "обнулить" налог на добавленную стоимость (НДС) по всей цепочке обращения с коммунальными отходами.

Фото: Алексей Бурло
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В 2019 году из числа плательщиков НДС уже исключили региональных операторов. "Однако этот закон оказался полумерой - налоги снизились только в части расходов, осуществляемых самими региональными операторами. А расходы их подрядчиков - перевозчиков отходов, владельцев сортировок и полигонов из-под налогообложения выведены не были. В результате расходы снизились незаметно - на 3-4%, кроме того, у региональных операторов возникла необходимость "восстановления" НДС, принятого к зачету в прошлых периодах, что привело даже к росту величины налогов, уплачиваемых в бюджет. Не получили выгод и потребители-юридические лица, которые теперь не могут принимать к возмещению налоги, уплаченные при обращении с отходами", - отмечают в РЭО.

С учетом такого регулирования на новую систему уплаты НДС перешел 51 регион из 85, при этом самые крупные регионы продолжают применять старую систему налогообложения. "Обнуление" НДС позволит снизить тарифы почти на 20% и упростит их администрирование, полагают в компании.

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