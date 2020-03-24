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24 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)

Работодателям дорожного хозяйства от 11 марта 2020 г. N 14-4/10/В-1851

Опубликован 24 марта 2020 г.

На федеральном уровне социального партнерства заключено Отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на 2020 - 2022 годы между Союзом работодателей "Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве "АСПОР", Общественной организацией "Общероссийский профессиональный союз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства", Федеральным дорожным агентством, Российской ассоциацией территориальных органов управления автомобильными дорогами (далее - соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 14 января 2020 г., регистрационный N 17/20-22, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям дорожного хозяйства, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

А. Котяков