Ростуризм: Все российские организованные туристы вернутся до 31 марта

"До 31 марта практически все туристы вернуться на территорию Российской Федерации, - говорит Зарина Догузова, руководитель Ростуризма. - Более половины из организованных туристов вернуться в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней".

По ее словам, оставшиеся организованные туристы вернуться до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой.

"Что касается самостоятельных туристов, то мы совместно с Росавиацией и МИД ищем пути разрешения таких ситуаций", - заключила Догузова.