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24.03.2020 10:35
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Все российские организованные туристы вернутся до 31 марта

Текст: Иван Черноусов
С 17 по 23 марта количество российских туристов, находящихся за рубежом, сократилось со 100 тысяч до 57,8 тысячи человек. Об этом сообщает Ростуризм. При этом большинство возвращается в РФ из стран Юго-Восточной Азии, стран Карибского Бассейна и Турции.

"До 31 марта практически все туристы вернуться на территорию Российской Федерации, - говорит Зарина Догузова, руководитель Ростуризма. - Более половины из организованных туристов вернуться в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней".

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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По ее словам, оставшиеся организованные туристы вернуться до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой.

"Что касается самостоятельных туристов, то мы совместно с Росавиацией и МИД ищем пути разрешения таких ситуаций", - заключила Догузова.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм РГ-Видео

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