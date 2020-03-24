Румас предложил плотнее координировать в СГ меры по коронавирус

Меры, предпринимаемые в последнее время в борьбе с пандемией коронавируса, по мнению премьера Беларуси Сергея Румаса, требуют плотнее координировать работу в рамках Союзного государства. Свою позицию глава белорусского кабинета министров изложил на встрече с государственным секретарем СГ Григорием Рапотой, сообщает БЕЛТА.

"У нас много вопросов, мы достаточно долго не собирались в очном режиме. Поэтому надо обменяться планами", - выразил свою позицию премьер-министр, предложив обсудить на встрече дату и повестку предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства.

В повестку дня заседания, сообщил Григорий Рапота, предварительно включено почти два десятка вопросов, но есть пожелания ее расширить. "Ситуация с пандемией внесла коррективы, поэтому важно узнать ваше мнение, какие у нас есть возможности встретиться для очного обсуждения вопросов", - поинтересовался премьер-министр, пояснив, что белорусская сторона хотела бы включить несколько вопросов. "Наверное, было бы правильно плотнее координировать действия в связи с этой ситуацией", - резюмировал Румас.