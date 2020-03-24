Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Следуя рекомендациям ЦБ РФ, в тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, Сбербанк отключит ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные.

Клиенты не почувствуют разницы, сообщили "РГ" в пресс-службе банка.

Рекомендации ЦБ отключить функцию ресайклинга, чтобы исключить передачу банкнот, не прошедших необходимую для гибели вируса выдержку, не касаются традиционных банкоматов (работающих только на снятие или только внесение наличных). Более 70% банкоматов Сбербанка (и около 75% всей сети банкоматов в России) не имеют функции ресайклинга.