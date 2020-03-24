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24.03.2020 14:08
Рубрика: Экономика

Сбербанк не планирует ограничений на снятие наличных

Текст: Игорь Зубков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Следуя рекомендациям ЦБ РФ, в тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, Сбербанк отключит ресайклинговый функционал банкоматов, и они будут работать как обычные.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Клиенты не почувствуют разницы, сообщили "РГ" в пресс-службе банка.

Рекомендации ЦБ отключить функцию ресайклинга, чтобы исключить передачу банкнот, не прошедших необходимую для гибели вируса выдержку, не касаются традиционных банкоматов (работающих только на снятие или только внесение наличных). Более 70% банкоматов Сбербанка (и около 75% всей сети банкоматов в России) не имеют функции ресайклинга.

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