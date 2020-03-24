Шотландская керлингистка Виктория Райт, которая в составе своей сборной выиграла "серебро" чемпионата Европы-2019, вызвалась работать ночной медсестрой, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.

С 14 по 22 марта Райт должна была участвовать в чемпионате мира в канадском городе Принс-Джордж, но турнир был отменен. Тогда Виктория, которая до начала профессиональной карьеры в керлинге училась в Глазго на медсестру, решила применить свои знания и навыки.

- Наблюдая за тем, что сейчас происходит во всем мире, я поняла, что существуют гораздо более важные вещи, чем спорт, - приводит слова Райт пресс-служба Федерации керлинга Великобритании. - Когда я вышла на работу на прошлой неделе, больница была буквально переполнена. Здесь не нужны чемпионы мира, здесь важно трезво оценить обстановку и начать оказывать помощь.

И это не первый случай, когда спортсмены ставят свой гражданский долг превыше спортивных целей. Швейцарская велогонщица команды Bigla-Katusha Элиз Чабби, получившая медицинскую степень, после отмены мартовских стартов вышла на работу в больницу Женевского университета, где не хватало сотрудников. В пресс-релизе команды отмечается, что 26-летняя спортсменка присматривает за пациентами, в том числе за теми, у кого подтвердилась коронавирусная инфекция.