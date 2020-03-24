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24.03.2020 12:28
Рубрика: В мире

Сирия временно закрыла границу с Ливаном из-за коронавируса

Текст: Лейла Зеленкова

Сирия заявила о закрытии сухопутных границ страны с Ливаном из-за угрозы распространения коронавируса. Запрет не действует на грузовые транспортные средства.

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Предполагается, что все водители будут проходить необходимые медицинские осмотры на пограничных блокпостах, передает Сирийское агентство новостей (SANA). Также в стране закрыты рынки, приостановлены массовые мероприятия и движение муниципального транспорта.

Это решение связано с последним заявлением министра здравоохранения Сирии Низара Язги о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Министр, в частности, рассказал, что вирус был обнаружен у двадцатилетнего мужчины, приехавшего из-за границы. На момент прибытия в страну никаких симптомов заболевания у него выявлено не было.

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Между тем издание Ashark Al-Awsat напоминает, что в пятницу правительство Ливана само решило закрыть все точки пересечения границы с Сирией на неделю начиная с 23 марта. Вооруженные силы Ливана уже установили пункты наблюдения и медицинского контроля на блокпостах.

Количество заразившихся коронавирусом в Ливане превышает 200 человек.

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