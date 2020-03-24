В последние дни марта 1945 года войска 3-го Украинского фронта вышли на венгерско-австрийскую границу, а затем вступили на территорию Австрии. Мы вошли в особую страну - родину фюрера.

Гитлер капут

За 1,5 года до начала Второй мировой войны Гитлер провел так называемый аншлюс (с немецкого - "союз" или "присоединение"). Формально это было добровольное вхождение, но по факту - аннексия Австрии.

Германия вела себя нагло. От австрийской армии ультимативно потребовали не оказывать противодействия вторжению. Австрийские генералы подобострастно взяли под козырек.

У аншлюса было много чисто прагматических аспектов. И один психологический: в родной Австрии молодой Гитлер был никем. По Вене бродил голодный и злой невостребованный подросток-художник. А весной 1938 года в Австрию помпезно въехал уже 48-летний Гитлер-триумафатор.

В Вену сначала прибыл рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Адольф Гитлер чуть припозднился: он тешил личные психокомплексы. А именно: путешествовал на автомобиле по местам своего детства и юности. Посетил город Браунау, где родился. Переехал в Линц, где провел юность и где похоронены его родители. Австрийцы принимали фюрера восторженно. В центре Линца главную площадь мгновенно переименовали в Adolf-Hitler-Platz...

В середине марта фюрер наконец добрался до Вены, где выступил перед огромной толпой с балкона исторической резиденции Габсбургов - дворца Хофбург. Как всегда истерил, брызгал слюной. Но толпа была в экстазе. За которую Австрии пришлось заплатить дорогой ценой. 1,2 млн австрийцев воевали на стороне Гитлера. В СС выходцев из Австрии было 14%, хотя доля австрийцев в населении "Великой Германии" 8%. А весной 1945-го Гитлер приказал австрийцам стоять насмерть...

Перешли все границы

Сегодня, если вы попытаетесь найти какие-то сведения в интернете об освобождении Австрии, то узнаете, что советское командование "не жалело солдат при штурме Вены". Чтобы сохранить ее архитектуру, было принято решение не применять тяжелую артиллерию и авиацию. Результат: мы при штурме Вены потеряли 38 тысяч солдат.

А теперь - настоящая история. Представьте: Вену бомбили! И мы, и союзники. Но только наша авиация это делала в начале войны, пока хватало радиуса у бомбардировщиков Пе-8. А вот англо-американские эскадры утюжили Австрию и дальше. Потери американцев составили 5972 человека, включая 1846 погибших. Из них 5413 - это летчики. Но в США никто не упрекает генералов в том, что они не берегли пилотов.

Только в феврале и марте 1945 года на Вену с американских и британских самолетов сбросили 80 тыс. тонн бомб, которые уничтожили более 12 тыс. зданий.

Да, а что же сбрасывали на Вену с советских самолетов? Миллион листовок! Где черным по белому было сказано: "Красная армия вошла в Австрию не с целью захвата австрийской территории, а с целью освобождения Австрии от немецкой зависимости".

Многие венцы нас услышали. И поверили. 130 тысяч солдат, в основном австрийских, сдались Красной Армии в плен.

Это я - к дилемме о том, что не всегда лучше сбрасывать с самолетов бомбы. Иногда - можно и листовки. Если это сохраняет жизни своих солдат.

Советские летчики в Вене. Слева - Александр Колдунов, будущий маршал. Фото: РГАКФД АРХ. No 0-82579

Помнит Вена

- Я попал в Вену до окончания войны, - вспоминает Владимир Матвеевич Захаров. - Мне тогда было 7 лет, весной 1945 года приехал к отцу с мамой и шофером.

Отец Владимира Матвеевича занимал должность начштаба 2-го Украинского фронта (в историю Матвей Захаров войдет как дважды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза (с 1959 года) и один из отцов-основателей Главного разведывательного управления Генерального штаба. - Прим. ред). Детская память фрагментарная. Володе запомнились изрядно разрушенный Будапешт и уцелевшая Вена. Побывал он тогда и в освобожденной Праге, но по настоянию отца из Чехословакии пришлось срочно уезжать. В Праге активизировались недобитые фашисты и власовцы. И, напротив, в освобожденной Вене весной 1945-го было безопасно.

- С немецким языком у нас, конечно, были проблемы, - продолжает рассказ Владимир Захаров. - Объяснялись как могли, в том числе жестами. Местные нас не боялись, люди охотно вступали в общение. Всегда улыбались...

Владимир Захаров еще не раз приезжал в Австрию. Страна менялась, но оставалась традиция: к советским людям (а позже: к россиянам) австрийцы, помнящие войну, относились хорошо.

Мы ведь в 1945-м им обещали не только жизнь и свободу. Исторический факт: 9 апреля, в разгар боев за Вену, советское правительство объявило, что СССР не претендует на какое-либо изменение социального строя Австрии.

Вообще-то военная пропаганда - материя тонкая. Судьба Австрии решалась, само собой, не офицерами из отделов спецпропаганды. Ее решали лично Сталин, Черчилль и Рузвельт. Это политика. Но как бы там ни было, мы свое слово сдержали: Австрия получила независимость, мы не стали менять ее социально-экономический строй.

За что не утратившие исторической памяти австрийцы нам до сих пор признательны.

Наши бойцы у могилы Иоганна Штрауса на Центральном кладбище Вены. Фото: РГАКФД АРХ. No 0-256471

Конкретно

В тени других битв

По оценке начальника научного отдела Российского военно-исторического общества Юрия Никифорова, Венская наступательная операция Красной армии - одна из наиболее выдающихся и блестящих операций 1945 года, которая незаслуженно находится в тени более известных битв.

Факты

- В боях за Вену фашисты массово применили приборы ночного видения.

- В 1945 году мы выделили населению освобожденной Вены 45 тыс. тонн зерна, 4 тыс. тонн мяса, 1,8 тонны соли, 2,7 тыс. тонн сахара и 225 тонн кофе.

- В городке Браунау-ам-Инн сохранился дом, где родился Гитлер. В 2017 году австрийское государство его выкупило за 310 тысяч евро, чтобы не допустить паломничества неонацистов.