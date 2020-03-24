Пессимистичные и грозящие крупными неприятностями американской экономике прогнозы все чаще звучат в США. Несмотря на планы президента страны Дональда Трампа оказать масштабную помощь в размере около 2 триллионов долларов секторам экономики, пострадавшим от пандемии коронавируса, избежать взрывного роста безработицы среди американцев, похоже, не удастся.

Массовое закрытие заводов и предприятий малого и среднего бизнеса в связи с пандемией приведет к беспрецедентному 50-процентному падению ВВП США, а безработица в стране уже во втором квартале текущего года взлетит до 30 процентов. Такой мрачный прогноз в интервью информагентству Bloomberg накануне высказал председатель федерального резервного банка города Сент-Луис Джеймс Баллард. Заметим, что возглавляемое этим чиновником финансовое учреждение является одним из 12 региональных резервных банков США, которые составляют основу центрального банка страны. Поэтому предсказания информированного банкира, который оценил текущие потери американской экономики в астрономические 2,5 триллиона долларов, явно не взяты с потолка. "Речь идет о плановой, организованной частичной остановке экономики США во втором квартале. Это огромный шок, мы стремимся справиться с ним и сохранить контроль", - сказал Баллард.

Напомним, на прошлой неделе крупнейшие американские автозаводы - General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler - по требованию профсоюзов остановили свои конвейеры из-за стремительного распространения Covid-2019, которым, по последним данным, заболели 35 300 американцев.

Тем временем, по данным ресурса axios.com, 96 процентов владельцев малого бизнеса в США уже заявили о начавшихся у них проблемах из-за пандемии. Из них треть предпринимателей уверены: в сложившихся условиях они не смогут продержаться более трех месяцев, прежде чем будут вынуждены выходить из бизнеса, сворачивая свои дела и увольняя наемных работников. Аналитики американских кадровых агентств составили список наиболее "уязвимых" вакансий, который возглавляют кассиры, официанты, повара и садовники.

Из-за коронавируса американский ВВП может рухнуть на 50 процентов, а безработица - взлететь до 30 процентов

Количество наиболее подверженных риску остаться без работы американцев, по оценке издания Politico, составляет порядка 24 миллионов человек.