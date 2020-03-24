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Рубрика: Общество

Глаз да глаз

Студентам-педагогам зачтут практику за наблюдение на ЕГЭ
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
Студенты смогут получить "зачет" за практику и даже повышенную академическую стипендию, если станут наблюдателями на ЕГЭ-2020. Такие рекомендации вузам дает Рособрнадзор. Правда, есть важное уточнение: все эти бонусы смогут получить только те ребята, которые учатся по направлению подготовки "Образование и педагогические науки".

- Опыт последних лет показал значимость и высокую эффективность участия студентов в качестве общественных наблюдателей в процедурах ЕГЭ, - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. - Это способствует высокому уровню объективности и прозрачности экзамена.

Фото: Ксения Колесникова/РГ
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Еще бы, ведь сегодняшние студенты и сами не так давно сдавали ЕГЭ: они знают не понаслышке, сколько сил уходит на подготовку, как непросто бывает набрать заветные баллы. Сами не списывали и другим не дадут! Каждый год все больше общественных наблюдателей следят за ЕГЭ в режиме онлайн.

Как работает система видеонаблюдения? В каждом пункте проведения экзаменов есть камеры. Через них за ходом ЕГЭ в прямом эфире только в прошлом году следили более 2,5 тысячи наблюдателей. Было задействовано свыше 100 тысяч камер. Если наблюдатель фиксирует нарушение, он ставит на видео метку, которая проверяется сначала модератором, а затем - на месте - сотрудниками пункта проведения экзаменов. Более того, анализируются не только кадры онлайн, но и архивы видеозаписей - они хранятся три месяца.

Старт основной волны ЕГЭ в этом году намечен на 25 мая и пока никуда не переносится. Экзамен планируют сдавать около 800 тысяч человек.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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