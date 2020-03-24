Таиланд объявит чрезвычайное положение из-за коронавируса 26 марта

В связи с эпидемией коронавируса нового типа власти Таиланда приняли решение о введении в стране чрезвычайное положения. О новых мерах, которые вступят в силу 26 марта и продлятся месяц, заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча, сообщает ABC News.

В кратком телевизионном обращении, которое транслировал канал Thai PBS, премьер-министр заявил, что пока что этот режим не означает введение "тотальных запретов". На первоначальном этапе ограничения коснутся только некоторых регионов. "В части запретов, некоторые из них будут требовать сотрудничества со стороны общества. Часть - будет оформлена в виде четких приказов", - заявил генерал Чан-Оча.

Он также обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и избегать паники, связанной, в том числе, с желанием "закупить как можно больше товаров в прок". Премьер также предостерег жителей Таиланда от ненадлежащего использования социальных сетей, чтобы избежать распространения ложной информации о коронавирусе, предупредив, что с 26 марта усилится контроль и ужесточатся наказания за подобные действия.

Во вторник в Таиланде выявили 106 новых случая заражения COVID-19. Всего, согласно официальной статистике, число заболевших в стране составляет 827 человек.