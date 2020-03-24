Теплая зима грозит урожаю нашествием вредителей и болезнями

В южных регионах комфортно перезимовала саранча - на крыло она встанет в боевом настроении и раньше обычного. Идеальной эта теплая зима стала и для других вредителей.

Россельхозцентр начал оповещать аграриев южных регионов о ранней активизации саранчи. "Жаркая погода лета 2019 года способствовала развитию и размножению особо опасных вредителей стадных видов саранчовых, заселявших площадь в 15,5 тысячи га. Аномально теплая зима способствовала выживаемости их зимующего запаса - отложенных яиц в кубышках. Весной прогнозируется раннее отрождение личинок", - говорится в сообщении ведомства.

Азиатская саранча живет в плавнях - затапливаемых поймах рек, покрытых зарослями, поясняет директор ВНИИ защиты растений Владимир Алехин. Во время разлива часть личинок погибает. Но в этом году разлива не будет, то есть для выживаемости саранчи будут созданы идеальные условия. Теплая сухая зима также "пригрела" мышей, клопов-черепашек и некоторых других вредителей, которые будут орудовать и на более северных территориях страны. По словам эксперта, если не предпринимать никаких защитных мер, потенциальные потери урожая оцениваются в 30% от общего объема. Но при этом на долю вредителей приходится только 10%. Еще 8% "съедают" болезни растений, 12% - сорняки. Но юг страны традиционно находится в зоне особого риска - из-за более длительного периода вредоносности. Кроме того, в ЮФО сельхозугодья занимают 80% площади региона.

Теоретически саранча может нанести большой вред урожаю. Но не стоит преувеличивать ее возможности - насекомое не распространяется дальше южных регионов. "Да и не о таких уж больших объемах идет речь, чтобы это могло привести к ужасающим последствиям", - успокаивает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В прошлом году в Ростовской области уже наблюдалось нашествие саранчи. Однако региону удалось собрать на 7% больше урожая 2018 года.

30 процентов - могут составить потери урожая из-за вредителей, если вовремя не предпринять защитные меры

Теплая бесснежная зима может стать предпосылкой для активного развития не только саранчи, но и других эпифитотий, согласен президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. К тому же осенью прошлого года на территории практически всех регионов Черноземья сев озимых происходил в условиях пониженного содержания влаги в почве, что могло привести и к ослаблению растений, и их меньшей устойчивости к микроорганизмам, добавляет эксперт. По его словам, за последние четыре года по рискам растениеводства в рамках единой системы агрострахования агростраховщики выплатили более 2 млрд рублей. Впрочем, преимущественно риски связаны с засухой, переувлажнением и рисками для озимых.

Опасения засухи, нашествия вредителей и болезней, вызванных потеплением климата, больше надуманны, считает директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИ СХМ) Валерий Долгий-Трач. Саранча опасна вне зависимости от того, активизируется она на две недели позже или на две недели раньше. А спрогнозировать сегодня какую-либо аномалию более-менее достоверно не удается никому. Несмотря на бесснежную зиму, ущерб озимым культурам оказался в пределах средних показателей. И явных изменений в сроках или агротехнологиях возможная непогода в течение агросезона не повлечет, уверен эксперт.