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24.03.2020 03:58
Рубрика: В мире

Тест Меланьи Трамп на коронавирус оказался отрицательным

Супруга президента США Меланья Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Супруга президента США Меланья Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Супруга президента США Меланья Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Первая леди США Меланья Трамп сделала тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп.

Фото: REUTERS/YURI GRIPAS
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Он отметил, что у супруги все отлично, пишет ТАСС. Напомним, сам глава Белого дома проходил тестирование в середине марта по рекомендации своего лечащего врача Шона Конли. Результат анализа также был отрицательным.

По последним данным, в Соединенных Штатах уже зарегистрировано свыше 43 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 570 человек. В основном заболевание фиксируют в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.

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