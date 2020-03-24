Тест Меланьи Трамп на коронавирус оказался отрицательным

Первая леди США Меланья Трамп сделала тест на коронавирус, его результат оказался отрицательным. Об этом журналистам рассказал президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что у супруги все отлично, пишет ТАСС. Напомним, сам глава Белого дома проходил тестирование в середине марта по рекомендации своего лечащего врача Шона Конли. Результат анализа также был отрицательным.

По последним данным, в Соединенных Штатах уже зарегистрировано свыше 43 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались более 570 человек. В основном заболевание фиксируют в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.