Убытки мировой индустрии туризма в 2020 году достигнут триллиона долларов

По словам президента Всемирного туристического форума Булута Багчи, которого цитирует турецкое агентство Anadolou, речь идет о сумме в триллион долларов, при том, что весь мировой туристический рынок оценивается приблизительно в 1,7 триллиона долларов.

Ситуация на данном рынке может стабилизироваться только в последнем квартале 2020 года. По словам чиновника, на данный момент спад в данной отрасли составляет 70 процентов, а потери туркомпаний уже достигли 600 миллионов долларов. "Учитывая скорость распространения вируса, его влияние на туризм, работу в данной отрасли могут потерять 50 миллионов человек", - отметил Багчи, добавив, что даже если пандемия закончится, восстановление сферы туризма не будет быстрым и легким.

По его словам, в секторах, связанных с туризмом, общие экономические потери могут достигать 5 триллионов долларов. Речь идет о как минимум 60 экономических секторах.

Напомним, что вирус, появившийся в декабре прошлого года в Ухане, распространился по меньшей мере на 166 стран и регионов по всему миру, в то время как число подтвержденных случаев превысило 275 000, согласно данным, собранным в американском университете Джона Хопкинса.

Многие страны мира закрыли границы для въезда иностранцев и прервали авиасообщение.

Кроме того, многие популярные у туристов авиакомпании резко сократили число своих международных рейсов. Так, в понедельник стало известно о том, что "Сингапурские авиалинии" сократили более 90 процентов своих авиарейсов. В результате международный туризм на многих направлениях из-за этих факторов оказался парализован.