Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо

На 93-м году жизни скончался французский художник, один из создателей знаменитых комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо.

Об утрате сообщается на официальном аккаунте Астерикса в Twitter.

Amis d’Astérix, chers lecteurs de bandes dessinées, c’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition d’Albert Uderzo cette nuit.



Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/xfIDg6UQQS — Astérix (@asterixofficiel) March 24, 2020

Негабаритного галльского воина Астерикса Удерзо придумал в сотрудничестве со сценаристом Рене Госинни в 1959-м. Через два года появился его огромный напарник Обеликс.

Персонажи стали героями множества мультиков (последний на данный момент - "Астерикс и тайное зелье" - вышла во Франции в 2018 году, в России - в 2019-м) и четырёх игровых фильмов (Обеликса неизменно играет Жерар Депардье, а Астерикса - разные актёры), а также нескольких видеоигр.