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Умер создатель Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо

Новости
    24.03.2020, 18:35
Текст:   Козьма Лоханкин

На 93-м году жизни скончался французский художник, один из создателей знаменитых комиксов об Астериксе и Обеликсе Альбер Удерзо.

Об утрате сообщается на официальном аккаунте Астерикса в Twitter.

Негабаритного галльского воина Астерикса Удерзо придумал в сотрудничестве со сценаристом Рене Госинни в 1959-м. Через два года появился его огромный напарник Обеликс.

Персонажи стали героями множества мультиков (последний на данный момент - "Астерикс и тайное зелье" - вышла во Франции в 2018 году, в России - в 2019-м) и четырёх игровых фильмов (Обеликса неизменно играет Жерар Депардье, а Астерикса - разные актёры), а также нескольких видеоигр.

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