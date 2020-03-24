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24.03.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Уровень безработицы в России снизился до 4,6 процента

Текст: Алексей Дуэль
Число безработных за минувший год в России сократилось на 300 тысяч и составило 3,4 млн человек, показало исследование Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Показатель уровня безработицы тоже снизился за отчетный период и составил 4,6 процента вместе 4,9 процентов годом ранее. Тенденция на снижение уровня безработицы и сокращения числа безработных в стране сохраняется уже третий год подряд. В феврале 2017 в России было 4,6 миллиона безработных, что соответствовало показателю уровня безработицы в 5,6 процента.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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"Есть различные подходы к оценке безработицы, связанные с различиями в методологии формирования показателей и их экономическим обоснованием, прокомментировал исследование руководитель Росстата Павел Малков. - В частности, Роструд публикует число зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных. Росстат же включает в число безработных всех, кто на момент исследования не имеет работы или доходного занятия, ищет ее и готов сразу же приступить к ней, в соответствие с методологией Международной организации труда".

Методика международной организации труда предполагает опрос большой выборки (для России - 70 тысяч человек) по специальной анкете, содержащей сотню вопросов. Роструд же опирается на административные данные. По мнению Павла Малкова, динамика показателей Росстата и Роструда имеет высокую корреляцию.

Экономика Работа Занятость Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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