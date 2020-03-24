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24.03.2020 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В 11 регионах России задержана группировка из 30 хакеров

Текст: Иван Петров
Преступная группа, состоящая из более чем 30 хакеров, задержана сразу в нескольких российских регионах. Как сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России, им вменяется незаконная продажа данных украденных банковских карт через интернет-магазины.

Согласно пресс-релизу, преступная группа "работала" в 11 субъектах РФ. "Злоумышленники специализировались на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных банков, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей интернета и платежных систем", - пояснили в спецслужбе.

Отмечается, что задержания хакеров прошли в Крыму, Северной Осетии, Московской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях. А также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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По данным следствия (дело ведет Следственный департамент МВД России), хакеры продавали похищенные данные через Сеть из более чем 90 интернет-магазинов. В итоге средств лишились граждане нескольких государств - точное число пострадавших пока не называется. На средства с похищенных карт интернет-мошенники приобретали дорогостоящие товары в интернет-магазинах.

"В ходе обысков по 62 адресам изъято более миллиона долларов и 3 миллионов рублей наличными, серверы, поддельные документы, в том числе "ксивы" силовых ведомств. А также огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты", - рассказали в ФСБ.

Среди задержанных, кстати, не только россияне, но и граждане Украины и Литвы. 25 задержанным уже предъявлены обвинения по статье "Неправомерный оборот средств платежей". Все они заключены в СИЗО. Отмечается, что некоторые из задержанных ранее имели проблемы с законом.

Задействованные в преступных схемах интернет-магазины ликвидированы, заключили в спецслужбе.

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