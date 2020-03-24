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24.03.2020 05:37
Рубрика: В мире

В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило 1,8 тысячи

Фото: REUTERS/LOREN ELLIOTT Фото: REUTERS/LOREN ELLIOTT
Фото: REUTERS/LOREN ELLIOTT

В Австралии число граждан, зараженных коронавирусом, достигло 1823. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

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Только за последние сутки на континенте зарегистрированы 344 новых случая заражения. Больше всего заболевших приходится на штат Новый Южный Уэльс - 818, пишет РИА Новости. Также в Австралии скончались восемь человек.

Напомним, 11-го марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились более 330 тысяч человек, скончались - 14,5 тысячи.

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