В Австралии число заразившихся коронавирусом превысило 1,8 тысячи

В Австралии число граждан, зараженных коронавирусом, достигло 1823. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Только за последние сутки на континенте зарегистрированы 344 новых случая заражения. Больше всего заболевших приходится на штат Новый Южный Уэльс - 818, пишет РИА Новости. Также в Австралии скончались восемь человек.

Напомним, 11-го марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились более 330 тысяч человек, скончались - 14,5 тысячи.