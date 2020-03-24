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Рубрика: В мире

В Австрии из-за отсутствия рабочих под угрозой оказалась уборка урожая

Текст: Александр Саможнев
Закрытие границ с Восточной Европой сильно ударило по многим австрийским производителям продуктов питания. Особенно пострадали владельцы сельхозпредприятий из-за отсутствия сезонных рабочих. Только для уборки нового урожая спаржи требуется порядка пяти тысяч человек. Торговые сети опасаются перебоя с товарами в текущем году, пишет газета Kurier.
Фото: AP Photo/Seth Perlman Фото: AP Photo/Seth Perlman
Фото: AP Photo/Seth Perlman

Свежие овощи и фрукты пока еще на полках супермаркетов. Цепочка поставок между фермерами и торговлей продуктами питания работает отлично. Но скоро ситуация может измениться к худшему, считает предприниматель из Нижней Австрии Генрих Унгер. Он опасается, что на корню пропадет спаржа, так как неясно, как этой весной решить вопрос с рабочей силой.

Фото: REUTERS/Andrew Winning
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Его коллега Йозеф Хальбрих уточнил, что скоро также наступит сезон сбора клубники, зеленого салата и других ранних овощей. В прошлом сезоне у него работала большая группа приезжих из Румынии и Украины. Отсутствие в горячее время рабочих рук приведет к потере 95 процентов урожая, предупреждает фермер, снабжающий сеть местных супермаркетов.

Проблема стоит так остро, что на нее откликнулся канцлер Себастьян Курц. Политик не видит в ближайшее время улучшения ситуации на границах Евросоюза в связи с коронавирусом, поэтому призывает изыскать внутренние ресурсы на трудовом рынке.

Министр сельского хозяйства Элизабет Кестингер подтвердила, что для уборки сельскохозяйственных культур требуется пять тысяч рабочих. Кроме того, в пищевой промышленности для переработки и доставки до прилавка мясной продукции нужны девять тысяч человек. Ранее эти проблемы решались в основном за счет завозной рабочей силы. Министр призвала всех, кто потерял работу, а также студентов и людей, проходящих обучение и не имеющих обязательств по уходу за малолетними детьми или пожилыми людьми, откликнуться и помочь спасти новый урожай.

К решению кадровых вопросов уже приступили сельскохозяйственные палаты Вены и Нижней Австрии. Специалисты создали онлайн-платформу, с помощью которой могут связаться потенциальные работники и владельцы сельскохозяйственных предприятий. Однако некоторые фермеры сомневаются, что австрийцы смогут так же хорошо, как закаленные гастарбайтеры, выполнять тяжелую ручную работу. Так, для уборки одного гектара спаржи требуется от 800 до 1000 рабочих часов.

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