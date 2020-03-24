В ФСС поступили 6700 заявок на оформление больничных удаленно

Механизм оформления удаленных больничных был запущен с 20 марта, за первые четыре дня заявки подали 6700 граждан. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Большинство - это жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, а также Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Получить лист временной нетрудоспособности могут россияне без признаков заболевания, которые находятся на карантине после возвращения из неблагополучных по коронавирусу государств, а также совместно проживающие с ними граждане. В случае появления недомогания даже при наличии больничного нужно вызвать врача.

Заявки подаются в личном кабинете на портале Фонда социального страхования, где необходимо заполнить анкету и оставить электронные копии документов, подтверждающих выезд из страны. Сумма выплаты такого листа временной нетрудоспособности рассчитывается по аналогии с обычным больничным, только начисляется в два этапа. Первая оплата поступает через 5 рабочих дней, вторая после его закрытия.