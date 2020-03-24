В Госдуме ответили на американские обвинения о мерах против COVID-19 в РФ

В думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ оценили заявления главы американской организации Human Rights Watch о деятельности российского правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее глава организации Кеннет Рот со ссылкой на издание The Moscow Times опубликовал информацию о том, что правительство РФ якобы не предпринимает достаточно мер для борьбы с пандемией, и высказал предположения о нехватке в больницах необходимого оборудования. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал Рота не публиковать дезинформацию о борьбе с коронавирусом в России.

Глава думской комиссии Василий Пискарев напомнил журналистам, что Human Rights Watch давно находится в поле зрения депутатов, причем отнюдь не в связи с правозащитной деятельностью.

- Данная организация известна нам своими попытками вмешиваться во внутренние дела России, - подчеркнул он. В комиссии зафиксировали попытки насаждения протестных настроений в обществе и факты распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

- Совсем не таких действий мы ожидаем от правозащитников в условиях, когда общая беда охватила многие страны мира, в том числе и США, - сказал глава думской комиссии.

Отметим, что правительство ранее представило новые меры по борьбе с коронавирусом и в целях поддержки рынка труда в условиях пандемии.