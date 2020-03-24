В Госдуму внесут законопроект о медицинских онлайн-осмотрах

Один из авторов инициативы - вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак - напомнил, что сегодня закон разрешает врачу дистанционно только консультировать, собирать анамнез, но не ставить диагноз или назначать лечение. При этом есть международная практика дистанционного диагностирования гриппа, ангины, различных инфекций, в том числе респираторных.

"Наш законопроект изменит ситуацию. Он разрешит проводить медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований назначать лечение, не говоря уже о том, что он позволит оказывать пациенту медпомощь с применением телемедицинских технологий без необходимой сегодня идентификации", - рассказал сенатор.

Он также отметил, что цифровые возможности здравоохранения особенно востребованы в условиях борьбы с коронавирусом. "Здоровье наших граждан - превыше всего. Пора устранить преграды и создать все условия для доступного и качественного здравоохранения, которое должно включать телемедицинские услуги. И мы обязательно этого добьемся", - подчеркнул Турчак.

Другой автор законопроекта - первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова - добавила, что телемедицина дает возможность экономить время врача, снизить нагрузку на медиков, а это значимый вопрос при нехватке специалистов, прежде всего, в отдаленных сельских районах.

Кроме того, современные технологии помогут в оказании экстренной доврачебной помощи в тех случаях, когда счет идет на минуты, например, при инсульте. "Пока родственники ждут приезда скорой помощи или прилета санитарной авиации важно не упустить драгоценные минуты и провести необходимые для больного действия. Вот здесь и нужны четкие, профессиональные инструкции специалистов в интерактивном режиме", - цитирует Рукавишникову пресс-служба Совета Федерации.

В проекте закона предлагается не только закрепить возможность проведения медицинских осмотров дистанционно, но и применять дополнительные способы идентификации и аутентификации участников взаимодействия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий (биометрические данные, усиленная квалифицированная электронная подпись, идентификаторы, присвоенные медицинской организацией и другие, установленные правительством РФ).