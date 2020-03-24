В Идлибе при взрыве бронеавтомобиля ранены двое турецких военных

В идлибской зоне деэскалации произошел взрыв на одной из дорог по пути следования колонны турецких военнослужащих. Двое военных получили ранения, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"24 марта на маршруте движения турецкой колонны в ходе патрулирования в районе населенного пункта Сфухон провинции Идлиб сработали самодельные взрывные устройства, заложенные террористами, - уточнил руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев. - В результате подрывов повреждено два бронеавтомобиля. Двое турецких военнослужащих получили ранения".

По словам Журавлева, российская военная полиция продолжает патрулирование в провинциях Алеппо и Хасеке, а армейская авиация провела сегодня патрулирование с аэродрома Квайрес.