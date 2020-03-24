В Индии объявили всеобщий карантин на 21 день

Премьер-министр Нарендра Моди объявил, что в Индии введен режим тотального карантина на 21 день. В ходе телевизионного обращения, он отметил, что любой человек, выходящий на улицу, рискует занести коронавирус в свой дом. Кроме того, как уточняет телеканал CNBC, Моди пообещал выделить 2 миллиарда долларов для системы здравоохранения страны, оказавшейся в условиях сильнейшего стресса.

"Чтобы спасти Индию и каждого индийца, будет введен полный запрет на выход из домов", - заявил премьер-министр. Моди добавил, что если стране в в ближайшие три недели не удастся справиться с ситуацией, она может быть отброшена в своем развитии на 21 год назад. Таким образом решением индийского руководства на карантин помещается 1,3 миллиарда человек, почти одна пятая населения нашей планеты, что является беспрецедентным в истории событием.

Представители индийского здравоохранения сообщали о том, что в стране выявлено 469 случая заражения COVID-19, из которых 10 закончились смертью.