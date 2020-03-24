В Исландии обнаружили 40 штаммов коронавируса

В Исландии зафиксирован уникальный случай заражения коронавирусом - у пациента одновременно обнаружены два штамма вируса. Как сообщает издание The Reykjavik Grapevine, это удалось обнаружить специалистам компании deCODE, занимающейся исследованиями в области генетики. Глава компании Кари Стефанссон в интервью телеканалу RUV подтвердил, что такой случай действительно имеет место, а это значит, что вирус мутировал.

Стефанссон также уточнил, что найденный у мужчины штамм коронавируса обнаружен на данный момент только лишь на территории Исландии. Кроме того в deCODE утверждают, что в результате анализа генетических последовательностей собранных в Исландии образцов COVID-19 было выявлено 40 его штаммов. Как утверждает Стефанссон, разнообразие генетических последовательностей, обнаруженных в образцах COVID-19 в Исландии, указывает на то, что вирус был завезен в страну из более широкого круга районов мира, нежели считалось ранее. На данный момент считается, что основными источниками попадания вируса в Исландию являются Италия, Австрия и Великобритания.

По оценкам deCODE, количество зараженных исландцев уже составляет 1% от населения страны. До сегодняшнего дня в Исландии исследовали образцы, полученные у 9768 человек. Из них 5 тысяч человек были волонтерами, и у 48 из них в итоге выявили коронавирус.