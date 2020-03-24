В Испании за сутки от коронавируса скончались более 500 человек

Министерство здравоохранения Испании обновило данные по инфицированным и скончавшимся от коронавируса: заболели почти 40 тысяч и чуть мене 2,7 тысячи человек умерли.

За сутки число заболевших выросло на шесть тысяч человек, а скончавшихся - более чем на 500.

Количество умирающих в день только в Мадриде с начала кризиса выросло в семь раз, а объем работы похоронных бюро с начала кризиса увеличился в шесть раз. По словам вице-президента Национальной ассоциации похоронных служб Хуана Хосе Лопеса Виваса, оказывающие ритуальные услуги компании не справляются. В связи с этим было достигнуто соглашение о превращении катка в одном из столичных торгово-развлекательных комплексов во временный морг.

Для размещения инфицированных используются отели. Власти сотрудничают с руководством 40 гостиниц, что позволяет разместить десять тысяч человек и тем самым снизить нагрузку на больницы.